Kamera kayıtları inceleme altında

Suna ERDEN

Mali Polis tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlıdan ses kaydı örneği alındığı açıklanırken, bu gelişme kulislerle ‘rüşvetle ilgili video kaydı’ olduğuna dair iddiaları güçlendirdi.

Bu arada zanlının önceki gün mahkemeden sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü, “böbrek taşı ve vücutta iltihap” teşhisiyle tedavi altına alındığı belirtildi. Zanlının tedavisinin devam edeceği açıklandı.

Hangi suçlamalar yöneltildi

Polisin çok yönlü soruşturması devam ederken, duruşmaya çıkarılan zanlıyla ilgili olguları Mali Şube’de görevli Müfettiş Muavini Ertem Hoca aktardı.

Polis, zanlının “rüşvet alma, rüşvet teklif etme, rüşvet talep etme, irtikap, görevi kötüye kullanma, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından tutuklandığı belirtti.

Müfettiş Muavini Ertem Hoca, soruşturmanın, bir şahsın zanlı tarafından kendisinden rüşvet talep edildiğine dair polise yaptığı ihbar üzerine başlatıldığını belirtti.

Hoca, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 2022 ile 2024 yılları arasında Lefkoşa’da devlet dairelerinde yapılacak olan çeşitli işlemlerin hızlandırılması veya sonuçlandırılması için bazı şahıslardan para aldığı yönünde ciddi bilgiler edindiklerini söyledi.

Polis, bu kapsamda zanlının farklı tarihlerde toplam 220 bin Euro ile 35 bin Sterlin rüşvet aldığına dair bulgular bulunduğunu kaydetti.

Müfettiş Muavini Hoca, zanlının yine aynı dönemde bir devlet arazisinin kiralanmasına onay verilmesi amacıyla görevli bir memura 200 bin Sterlin rüşvet teklif ettiğini belirtti.

Polis, ayrıca zanlının, devlet dairesinde yürütülecek bir işlem için 200 bin Sterlin rüşvet talebinde bulunduğunun da tespit edildiğini söyledi.

Bir günde 6 ifade alındı

Polis, zanlıdan toplam üç adet gönüllü ifade alındığını, üçüncü ifadenin itiraf içerikli olduğunu, diğer iki ifadenin ise olgulara ilişkin ayrıntılar içerdiğini açıkladı. Hoca, zanlının ikametgahında yapılan aramada 9 mm çapında şarjör ve 50 adet 9 mm canlı merminin bulunduğunu ve emare olarak alındığını ifade etti. Polis, emare alınan kamera kaydı ve ses kayıtlarının data incelemesine gönderileceğini ifade etti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 200 bin sterlin rüşvet teklif ettiği şahıstan ifade alındığını kaydetti.

Polis, 9 kişinin sorgulandığını, 6 kişiden ifade temin edildiğini açıkladı. Polis, zanlının PGM’ye götürülerek, ses kaydı örneği alındığını, daha sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının böbreklerinde taş, vücudunda iltihap olduğu için tedavi altına alındığını söyledi.

Tedavi altına alındı

Polis, mahkemeye çıkarılmasında sakınca görülmediği için duruşmaya getirildiğini, mahkemenin ardından tekrar hastaneye yatacağını dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının cep telefonunda DATA İncelemesi yapıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025, 09:46