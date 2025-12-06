Tarafsız, bağımsız, korkusuz

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Gazetesi’nin 13’üncü yılı dolayısıyla okuyucularından birçok kutlama ve tebrik mesajı geliyor. Okuyucular, Diyalog Gazetesi’nin doğru, tarafsız ve güvenilir haberleri halkla buluşturduğunu vurgularken, uzun yıllar yayına devam etmesi temenni edildi.

Okurların verdiği mesajlar şöyle:

Mustafa Özyıldız

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum ancak Diyalog TV’yi çok daha fazla izliyorum. Diyalog Gazetesi’nin içerikleri her şeyi ile süper. Diyalog sürekli olarak halk röportajları yapıyor ve severek onları da okuyoruz. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, tüm çalışanlarına sağlıklı günler dilerim.”

Alaaddin Kahraman

“Diyalog Gazetesi’nin on yıldır abonesiyim ve beğenerek takip ediyorum. Tarafsız ve bağımsız düzgün habercilik yapan bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, tarafsız yayıncılığının devam etmesini temenni ederim. Nice senelere.”

Mehmet Özseden

“Diyalog Gazetesini beğenerek okuyoruz. Gazete ülke gündemini iyi bir şekilde aktarıyor. Sanayi bölgesinin sıkıntıları ile ilgili daha çok yayın yapılırsa memnun olacağız. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar çok uzun yıllar yayın hayatına devam eder.”

Ceyda Tunalı

“Diyalog Gazetesi’ni her gün keyifle okuyorum. Ada genelindeki gazeteler arasında kalitesi ve düzgün haberciliği ile öne çıkan bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin 13’üncü yaşını kutlar başarılı yayınlarının devam etmesi dileği ile nice senelere.”

Zarif Kesnik

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek okuyorum. Her gün alıp okuduğum gazete düzgün ve tarafsız haberleri bizlere ulaştırıyor. Tarafsızlığı nedeniyle her gün alıp okuyorum. Diyalog Gazetesi’nin 13’üncü yaşını kutlar, başarılı yayınlarının ve tarafsızlığının devamını dilerim.”

Salih Ünüvar

“Diyalog Gazetesi’ni 10 yıldır okuyorum. Her gün gazetemiz kapımıza kadar geliyor. Bu hizmetlerinden dolayı da çok memnunuz. Haber içerikleri olarak günlük konulardan haberdar olmamız noktasında sayılı gazetelerden biridir. 13 yıl önce başladığı yayın hayatında bugün çok güzel bir yer edinmiştir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Hasan Okanar

“Diyalog Gazetesi’ni severek okuyorum. Her konudan haberleri tarafsız ve doğru bir şekilde bizlere ulaştırıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yapını kutlar, uzun süren bir yayın hayatı olmasını dilerim. Nice yıllara.”

Hamit Dağ

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Diyalog Gazetesi ile hem sporu hem de güncel konuları doğru bir şekilde takip ediyoruz. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, dürüst ve tarafsız yayınlarının uzun yıllar devam etmesini temenni ederim.”

Nesil Dağ

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Diyalog Gazetesi doğru dürüst ve gerçek habercilik yapan bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, izledikleri çizgide uzun süren bir yayın hayatı dilerim. Toplumun bu tür yayın organlarına ihtiyacı vardır.”

Mustafa Alsancak

“Diyalog Gazetesi’ni sürekli olarak okuyorum. Her gün yerel gazetelerden sadece Diyalog Gazetesi’ni alıp okuyorum. Diyalog Gazetesi’nden başka da gazete okumam. Güncel haberleri en doğru bir şekilde bizlere aktardığı ve yapılan mülakatlarda da birçok vatandaşların görüşlerini de almış oluyoruz o nedenle severek okuyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim. Diyalog Gazetesi’nin tüm çalışanlarına da yöneticilerine de başarılı yayınlarından dolayı teşekkür eder kutlarım.”

Sabahattin Gülbudak

“Diyalog Gazetesi’ni severek takip ediyoruz. Güncel haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere aktardığı için severek takip ediyoruz. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Sevim Ulukan

“Diyalog Gazetesi’ne her gün alıp okuyorum. Bütün güncel konuları oradan öğreniyoruz ve spor haberlerini de severek okuyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim. Akşamüzeri de Reşat Akar’ın programını sürekli takip ediyorum.”

Mustafa Bolataş

“Diyalog Gazetesi’ni severek okuyoruz. Diyalog Gazetesi’ni de okuyorum, Reşat Akar’ın programını da takip ediyorum. Halkın nabzını çok iyi tutan iyi bir basın kuruluşudur. Sosyal medyanın hayatta öne çıktığı bu ortamda basılı yayın olarak yoluna devam edebilmesi büyük bir başarıdır. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devam etmesini dilerim.”

Hasan Çorbacı

“Diyalog Gazetesi’ni daima okuyorum. Çok güzel ve değerli bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin 13’üncü yaşını kutlarım. Daima böyle doğru ve tarafsız haber yapan gazetelerin okunmasını herkese tavsiye ederim. Diğer gazeteler abur cubur gazetelerdir. Reşat Beyi de her zaman seyrediyorum. Reşat Beye de Diyalog Gazetesi’ne de başarılar dilerim. Diyalog Gazetesi’nin 13’üncü yaşı kutlu olsun.”

Onur Kunduracı

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek okuyorum. Diyalog Gazetesi de televizyonu da sürekli halkın yanındadır. Reşat Akar Beyi de severek, beğenerek takip ediyoruz. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”