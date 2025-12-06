‘Sonucuna katlanırsın’

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de Ö.Ö.’nün iş yerine giderek, tehditle para istediği iddia edilen İ.B. tutuk-lanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 7 gün tutukluluk kararı alındı. Duruşmada zanlının suç ortağı olabileceği düşünülen bir şahsın da Ö.Ö.’yü tehdit ettiği açıklandı. Bir kişinin polise şikayette bulunan Ö.Ö.’nün telefonuna “Be-nim kardeşlerimi nasıl şikayet edersin. Ben Haydar Şahin, Kıbrıs polisine de söyle, onlar da beni tanı-sın” ifadelerinin yer aldığı bir videolu mesaj gönderdiği belirtildi.

Polis, zanlının bir şahısla birlikte 28 Kasım 2025 tarihinde Minareliköy’de Ö.Ö.’nün iş yerine giderek, “Senin babanın bize 200 bin Sterlin borcu vardı. Bu borcu ödemezsen sonuçlarına katlanırsın” şeklin-de sözler söylediğini, bunun üzerine müştekinin aynı gün şikayetçi olduğunu açıkladı.

Zanlının 3 Aralık tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın halen devam ettiğini, zanlının cep telefonunun incelenmesi gerektiğini, gönderilen videolu mesaj ile bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılacağını söyledi. Polis, soruşturma amaçlı zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.