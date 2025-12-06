Kaçak olan cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Tekant Bölgesi’nde, Cürümleri Önleme Şubesi’nin kontrolleri sırasında, 10 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan P.A.İ. ile G.E.K. isimli Nijerya uyruklu zanlılar, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Ülkede kaçak yaşam süren P.A.İ. cezaevine gönderilirken, zanlı G.E.K. teminatla serbest kaldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı; 26 Kasım’da, Tekant Bölgesi’nde izinsiz ikamet kontrolü yapan Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, zanlı P.A.İ.’nin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine, zanlı üstünde bir arama yaptığını ve cebinde 7 gram hintkeneviri ele geçirdiğini açıkladı.

Zanlının evinde de arama yapıldığını ve zanlı G.E.K.’nin odası içerisinde 3 gram uyuşturucu bulunduğunu aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlı G.E.K.’nin uygun teminata bağlanmasını, zanlı P.A.İ’nin ise ülkemizde izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlı P.A.İ’yi 3 ay cezaevine gönderirken, zanlı G.E.K.’nin 60 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 800 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.