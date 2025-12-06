Halkın sesi oldu

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar ile görüşmesinde, özellikle Metehan Sınır Kapısı’ndaki sıkıntılar üzerinde durarak, daha önce yapmış olduğu çağrıların Rum tarafında dikkate alınmamasından yakındı. Erhürman “bu konunun halledilmesi yönünde dahi adım atılmazken geriye kalan konu-larda nasıl adım atacağız?” diye sordu ve endişesini dile getirdi.

Sınır kapısında gözlem yapıldığını ve güneydeki kabinlerin tam randımanlı çalışmadığının göz-lemlendiğini belirten Erhürman “Genişletme çalışmaları başlayan Metehan Sınır Kapısı’nda ya-şanacağını zaten öngördüğümüz ciddi bir sıkışıklık başladığı için bu hususa daha fazla zaman ayırmak zorunda kaldık” dedi.

Verimli bir görüşme oldu

Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşmenin son derece verimli geçtiğini ve karşılıklı anlayışı artırdığını be-lirtti. Görüşmede üç temel başlığın ele alındığını kaydeden Erhürman, bunların dört maddelik metodo-loji önerisi, Rum lider Nikos Hristodulidis’in sunduğu 10 maddelik paket ve Cenevre’de belirlenen Gü-ven Yaratıcı Önlemler olduğunu söyledi.

Holguín ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Erhürman’ı cumhurbaşkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti ve görüşmenin “çok iyi ve faydalı” geçtiğini belirtti. Holguín, gelecek hafta iki liderle yapılacak üçlü görüşmenin çok verimli ve somut sonuçlar üretmesi için çalışacağını ifade etti.

Erhürman: 3 temel başlığı ele aldık

Erhürman Holguín’i kabulü sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Görüşmede üç temel başlığı ele aldıklarını ifade eden Erhürman, dört maddelik metodoloji önerisinin içeriği ve bunları hangi sebeple ortaya koyduklarını detaylı şekilde anlatma imkanı bulduklarını kay-detti. Holguin’e Hristodulidis’le görüşmesinde ortaya koyduğu 10 maddelik paketle ilgili bilgiler verdi-ğini de dile getiren Erhürman, bu pakete neden ihtiyaç duyduklarını da ifade ettiklerini söyledi.

Konuştukları üçüncü konunun ise, Cenevre’de 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Baş-kan Nikos Hristodulidis arasında yapılan görüşmede belirlenen Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) oldu-ğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, GYÖ'leri gözden geçirdiklerini ve esas itibarıyla geçiş nok-taları ile ara bölgede AB desteğiyle inşa edilmesi planlanan güneş enerjisi paneli konusunu ayrıntılarıy-la ele aldıklarını belirtti. Erhürman, bu 3 başlıkta ilerleme kaydetme dileğini de ifade etti.

Bir soru üzerine, zorunda kalmadıkça toplantı masasında görüşülmesi gereken konuların basın aracı-lığıyla konuşulmasını tercih etmediğini kaydeden Erhürman, ancak cevap vermekten çekinmediğini kaydetti.

Halkın desteği önemli

Erhürman, Kıbrıs konusundaki süreç ve ilerleme kaydetme konusunda, “Bu iş sadece liderlerle ola-cak şey değil, halkların desteği de önemlidir, bu yüzden bu süreci halkımızla paylaşarak yürüteceğiz. Çözülmesi gereken halkların sorunlarıdır ve halklar yararlanacak” dedi ve halkı bilgilendirmenin öne-mine işaret etti. Süreci şeffaf şekilde sürdüreceğini kaydeden Erhürman, güneyde de aynı şekilde ol-ması ümidini dile getirdi.

Üçlü görüşme yapılacak

María Angela Holguín Cuellar ise, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile yapacağı üçlü görüşmenin çok verimli ve somut bir görüşme olması için gayret göste-receğini belirtti.

Holguin, Cumhurbaşkanı Erhürman ile “çok iyi ve faydalı” bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Gelecek hafta, iki liderin toplantısına ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Holguín, iki liderle yapacağı görüşmenin çok verimli ve somut bir görüşme olması için gay-ret göstereceğini belirtti.