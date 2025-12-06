Su baskınları oluştu

Yağışlar dün akşam saatlerinde ülkede etkisini artırdı. Girne Bölgesi’nde dolu yağışı, Güzelyurt’ta ise şiddetli sağanak gözlendi.

Sağanak ve yer yer dolu yağışı, yolların hızla suyla kaplanmasına, görüş mesafesinin düşmesine, bazı araçların yolda mahsur kalmasına ve su baskınlarına neden oldu. Dolu yağışı, ulaşımı kısa sürede daha da zorlaştırdı.

Aydınköy ve Yılmazköy alt geçitlerinde aşırı yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.

Yağışlı hava, çarşambaya kadar etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, çarşamba gününe kadar yer yer sağanak beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Haftalık Hava Tahmin Raporu'na göre, en yüksek hava sıcaklığı; periyodun ilk ve son günü iç kesimlerde ve sahillerde 20 – 23 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.