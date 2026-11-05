‘Kesik Hat’ operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Girne ve Lefkoşa’da düzenlediği “Kesik Hat” operasyonunda yaklaşık 3,5 kilo hintkeneviri ve uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan 5 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 34 yaşındaki H.T.H.A. ile meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen 47 yaşındaki V.B. tutuklandı.

Mahkemede olguları aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru,

3 Kasım 2026 tarihinde başlayan soruşturmada, KA 740 plakalı araçla hareket eden H.T.H.A.’nın Girne’de dağlık bir bölgeye giderek çöp poşeti içerisinde uyuşturucu bıraktığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının Altıntop Sokak’taki evine girdiği sırada yakalandığını, evde bulunan V.B.’nin de tutuklandığını belirtti.

Girne’deki evde zanlıların huzurunda yapılan aramada 20 gram Hintkeneviri ve bir hassas terazi bulunduğunu kaydeden polis, dağlık alana bırakılan çöp poşetinde ise 200 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın Lefkoşa’ya taşınmasıyla H.T.H.A.’nın Lefkoşa’daki adresinde de arama yapıldı. Polis, valiz içerisinde iki paket halinde toplam 2 kilogram Hintkeneviri bulunduğunu açıkladı.

Evde devam eden aramalarda piyasaya sürülmeye hazır 9 paket halinde toplam 160 gram Hintkeneviri ve 4 hassas terazi daha ele geçirildi.

Polis, H.T.H.A.’nın sorgusunda, halen aranan bir şahısla 31 Ekim tarihinde bağlantı kurduğunu ve Güney Kıbrıs’tan ithal edilen 4 kilogram Hintkenevirini Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde teslim aldığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının ayrıca 31 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında 84 gram uyuşturucuyu Lefkoşa’da bir noktaya bıraktığını, Girne’de de bazı bölgelere uyuşturucu bıraktığını söylediği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiğini ve aranan şahıslar bulunduğunu belirten polis, iki zanlının da 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını değerlendirerek Ürdün ve Ukrayna uyruklu iki zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.