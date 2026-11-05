Okula hiç gitmedi

Lefkoşa’da bir pansiyonda kız arkadaşını darp ederek burun kemiğinin kırılmasına neden olduğu iddia edilen B.M.M., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 25 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 31 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında, Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pansiyonda meydana geldiğini belirtti.

Polis, zanlı B.M.M. ile kız arkadaşı A.G. (24) arasında, zanlının kendisine borç verdiği parayı geri istemesi nedeniyle sözlü tartışma yaşandığını kaydetti.

Tartışmanın ardından zanlının kız arkadaşının yüzüne defalarca vurduğunu ve burun kemiğinin kırılmasına neden olarak vahim zarara yol açtığını aktaran polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti. Polis, yapılan araştırmada zanlının üniversiteye kayıt olduğunu ancak okula devam etmediğini tespit ettiklerini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 25 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.