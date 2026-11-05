Sahtekarlıkla suçlanıyorlar

Lefkoşa’da 82 yaşındaki şahsın bakıcısına çalışma izni çıkarmak için verdiği yetkiyi kötüye kullanan O.K.(E-32) ve Ü.A.(E-39) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Bir kişilik izin işlemi için verilen yetkiyle, 134 yabancı uyruklu kişiye ön izin çıkarmaya çalışan zanlılar hakkında 2 gün ek süre alındı.

Soruşturmayı yürüten polis, 2026 yılı Haziran ayı içerisinde Lefkoşa’da meydana gelen olayın detaylarını aktardı.

Polis,, Lefkoşa’da sakin O.K. ve Ü.A.’nın, 82 yaşındaki S.Z.’nin kendisine bakması için bulduğu bakıcıya çalışma izni çıkarılması amacıyla O.K.’ye yalnızca bir kişi için yetki verdiğini söyledi.

Ancak zanlıların, Lefkoşa Çalışma Dairesi’ni dolandırmak kastıyla hareket ederek S.B. adına çalışma izni çıkarılacakmış gibi toplam 134 yabancı uyruklu kişinin ismini Çalışma Dairesi’nin ön izin giriş portalına kaydettiklerini belirten polis, sistemde oluşturulan kayıtları onaylayıp Çalışma Dairesi’nin bilgi işlem sistemine düşmesini sağlayarak resmi evrakı sahteleyip tedavüle sürdüklerini kaydetti.

Polis, S.B.’nin torunundan ifade alındığını ve yalnızca bir kişi için yetki verildiğinin kendisi tarafından doğrulandığını açıkladı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını, araştırılması gereken hususlar bulunduğunu belirten polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, O.K. ve Ü.A.’nın 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

