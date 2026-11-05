Tarafsız, cesur, güvenilir

Ömer KADİROĞLU

Diyalog TV, yeni adıyla tv2020’nin 13’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan vatandaşlar, tarafsız, cesur ve güvenilir haberciliğin önemine dikkat çekti ve yayıncılık alanında nice başarılı yıllar diledi.

Diyalog TV’nin 13 yıllık yayın serüvenini değerlendiren izleyiciler, özellikle Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın “Gündem Özel” programına övgülerde bulundu.

Toplumsal sorunların cesurca gündeme taşınması, farklı görüşlere yer verilmesi ve halkın sesinin duyurulmasına yönelik yayın anlayışının kanalı farklı kıldığını belirten vatandaşlar, doğru ve objektif haberciliğin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

İzleyiciler, mesajlarında “Tarafsız, güvenilir ve cesur yayıncılığın adresi Diyalog TV, nice yıllara” ifadelerini kullanarak kanalın 13’üncü yaşını kutladı.

Ne dediler…

Ayşe Köseoğlu

“Yerel kanallarda en fazla Diyalog TV’yi takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Reşat Akar doğru, tarafsız ve gerçek bilgileri bizlere aktardığı için severek takip ediyorum. Diyalog TV’nin başarılı yayınlarının devamını diler, nice uzun yıllar yayınlarının sürmesini temenni ediyorum.”

Mehmet Cahit Karşılı

“Yerel kanallardan en fazla izlediğim tv2020’dir. tv2020’de en fazla Reşat Akar’ı takip ediyorum. Bütün Kıbrıs şu anda Reşat Akar’ı izliyor. Reşat Akar olanı söyler ve olduğu gibi söyler. Mert adamdır ve dobra dobra konuşuyor. Diyalog TV’nin çalışanlarına iyilik sağlık dilerim. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlarım.”

Bekir Kesen

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV ve BRT’dir. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Memlekette olan biten her şeyi dobra dobra konuşuyor, söylüyor o nedenle severek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

İlker Karabina

“Yerel kanallardan en fazla izlediğim TV kanalı Diyalog TV’dir. Diyalog TV’de Reşat Akar en fazla izlediğim kişidir. Bilmediğimiz ve duymadığımız her şeyi aktarıyor ve severek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Müsteyde Şah

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV’yi izliyorum. Reşat Akar doğruları tarafsız bir şekilde bizlere aktarıyor. Bir de Muhtarın Saati programını ve denk geldiğimde sağlık programlarını da izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Tahir Kökay

“Yerel kanallardan en fazla tv2020’yi takip ediyorum. Reşat Akar’ın programını hiç kaçırmıyorum. Reşat Akar doğruları tarafsız bir şeklide bizlere aktarıyor o nedenle severek beğenerek takip ediyoruz. tv2020’nin yeni yaşını kutlar başarılarının devamını ve çalışanlara iyilik sağlık temenni ediyorum.”

Mustafa Mumcu

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV ve BRT’yi izliyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar güncel konuları ve yaşanılan sıkıntıları gündeme getiriyor hatta halkın sorunlarını izleyicilere tarafsız olarak aktarıyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Ali Özkoyuncu

“Yerel kanallardan en fazla izlediğim Diyalog TV’dir. Reşat Akar gündemdeki konuları net ve cesur bir şekilde ekranlara taşıyor o nedenle severek izliyorum. Diyalog TV’nin başarılı yayınlarını diler bütün çalışanları tebrik ediyorum. Diyalog TV’nin13’üncü yaşını kutlarım.”

Sevda Gülsevener

“Yerel kanallardan en fazla takip ettiğim kanal tv2020 ve BRT’dir. Diyalog TV’de dürüst ve doğruları tarafsız bir şekilde bizlere arardı için severek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılarının uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum.”

Hasan Şah

“tv2020 yerel kanallar arasında en fazla takip ettiğim kanaldır. Gündem Özel programı da en fazla takip ettiğim programlardandır. Gündem Özel programında Reşat Akar gündemdeki konuları bizlere doğru ve tarafsız bir şekilde aktarıyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar, uzun soluklu yayın hayatı dilerim. Nice seneler olsun.”