Kılıf buldu

Lefkoşa’da bir telefon mağazasından çaldığı 68 bin TL’lik cep telefonunu başka bir iş yerine 55 bin TL’ye satan B.N. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Ülkede kaçak yaşam süren, Girne ve Gazimağusa’da da benzer suçlar işleyen zanlı mahkemede yaptığı savunmada çalıştığı iş yerlerinde haksızlığa uğradığı için hırsızlık yaptığını söyledi.

Zanlı bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 8 Mart 2026 tarihinde saat 10.20 raddelerinde Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmeye müşteri olarak giden zanlının, masa üzerinde satışa sunulmuş halde bulunan 68 bin TL değerindeki ikinci el iPhone 17 Pro Max marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bölgede bulunan kamera görüntülerinin incelendiğini ve yapılan araştırmalar sonucu zanlının Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru; yürütülen ileri soruşturma sonucunda zanlının çaldığı cep telefonunu Lefkoşa’da faaliyet gösteren başka bir işyerine götürerek, kendisine ait olduğunu beyan ettiğini, bu şekilde söz konusu işyerini yanıltarak 55 bin TL karşılığında sattığını ve bu suretle sahtekarlıkla para temin ettiğini kaydetti.

Polis, ayrıca zanlı hakkında yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 25 Ağustos 2025 tarihinden itibaren KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmaksızın ikamet ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının Girne’de meydana gelen “bina açma, sirkat ve mülke tecavüz” suçları ile Gazimağusa’da meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat” suçlarıyla ilgili olarak da hakkında soruşturma bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru; meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede yasal statüsünün bulunmadığını ve benzeri suçlarla bağlantılı soruşturmalarının da mevcut olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise geçen yıl çalışmak amacıyla ülkeye geldiğini, Girne’de bir işyerinde yaklaşık 6 ay süreyle çalıştığını ancak kendisine çalışma izni çıkarılmadığını ve daha sonra işten çıkarıldığını söyledi. Zanlı, Lefkoşa’da iki ayrı işyerinde daha kısa süreli olarak çalıştığını ancak çalıştığı yerlerden hak ettiği ücretleri alamadığını, bu nedenle söz konusu suçu işlediğini beyan etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

