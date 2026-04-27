Kilosu 35 lira

Abdullah SUİÇMEZ
Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı bütçeleri zorladı.
Pazarın en yüksek fiyatlı ürünleri arasında asma yaprağı 700 ile 900 TL arasında değişen fiyatıyla öne çıktı. Kayısı paketi 350 TL’den satılırken, siyah erik, yeşil erik ve üzüm 300 TL seviyesinde yer aldı. Acı biber, Kaliforniya biber, kapya biber ve bulibery gibi ürünlerin ise 250 TL’den satışa sunulduğu görüldü.
Armut 200 TL, zencefil 250 TL, dolmalık biber 200 TL, çilek ve Hindistan cevizi yine 200 TL’den satıldı. Bezelye 130 TL, elma, kavun ve domates ise 120 TL seviyesinde tezgâhlarda yer aldı. Kabak 100 ile 120 TL arasında değişirken, muz 90 ile 100 TL aralığında satışa sunuldu.
Daha uygun fiyatlı ürünler arasında ise ıspanak (3 demet) 100 TL, pancar, mango ve karnabahar 80 TL’den satıldı. Bakla 70 TL olurken, sarma ve havuç 60 TL seviyesinde alıcı bekledi. Listenin en uygun fiyatlı ürünleri arasında kavun 40 TL, patates ise 35 TL’den satıldı.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Asma yaprağı: 700-900 TL
Kayısı (Paketi): 350 TL
Siyah erik: 300 TL
Yeşil erik: 300 TL
Üzüm: 300 TL
Acı biber: 250 TL
Kaliforniya biber: 250 TL
Kapya biber: 250 TL
Bulibery: 250 TL
Armut: 200 TL
Zencefil: 250 TL
Dolmalık biber: 200 TL
Çilek: 200 TL
Hindistan cevizi: 200 TL
Bezelye: 130 TL
Elma: 120 TL
Kavun: 120 TL
Domates: 120 TL
Kabak: 100-120 TL
Muz: 90-100 TL
Ispanak (3): 100 TL
Salatalık: 100 TL
Pancar: 80 TL
Mango: 80 TL
Karnabahar: 80 TL
Bakla: 70 TL
Sarma: 60 TL
Havuç: 60 TL
Soğan: 50 TL
Kereviz: 50 TL
Tere: 50 TL
Avokado (Tanesi): 50 TL
Patlıcan: 50 TL
Sarımsak (Tanesi): 40 TL
Gönen kavun: 40 TL
Patates: 35 TL
Enginar (Tanesi): 20 TL
