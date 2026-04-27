Kilosu 35 lira

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı bütçeleri zorladı.

Pazarın en yüksek fiyatlı ürünleri arasında asma yaprağı 700 ile 900 TL arasında değişen fiyatıyla öne çıktı. Kayısı paketi 350 TL’den satılırken, siyah erik, yeşil erik ve üzüm 300 TL seviyesinde yer aldı. Acı biber, Kaliforniya biber, kapya biber ve bulibery gibi ürünlerin ise 250 TL’den satışa sunulduğu görüldü.

Armut 200 TL, zencefil 250 TL, dolmalık biber 200 TL, çilek ve Hindistan cevizi yine 200 TL’den satıldı. Bezelye 130 TL, elma, kavun ve domates ise 120 TL seviyesinde tezgâhlarda yer aldı. Kabak 100 ile 120 TL arasında değişirken, muz 90 ile 100 TL aralığında satışa sunuldu.

Daha uygun fiyatlı ürünler arasında ise ıspanak (3 demet) 100 TL, pancar, mango ve karnabahar 80 TL’den satıldı. Bakla 70 TL olurken, sarma ve havuç 60 TL seviyesinde alıcı bekledi. Listenin en uygun fiyatlı ürünleri arasında kavun 40 TL, patates ise 35 TL’den satıldı.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 700-900 TL

Kayısı (Paketi): 350 TL

Siyah erik: 300 TL

Yeşil erik: 300 TL

Üzüm: 300 TL

Acı biber: 250 TL

Kaliforniya biber: 250 TL

Kapya biber: 250 TL

Bulibery: 250 TL

Armut: 200 TL

Zencefil: 250 TL

Dolmalık biber: 200 TL

Çilek: 200 TL

Hindistan cevizi: 200 TL

Bezelye: 130 TL

Elma: 120 TL

Kavun: 120 TL

Domates: 120 TL

Kabak: 100-120 TL

Muz: 90-100 TL

Ispanak (3): 100 TL

Salatalık: 100 TL

Pancar: 80 TL

Mango: 80 TL

Karnabahar: 80 TL

Bakla: 70 TL

Sarma: 60 TL

Havuç: 60 TL

Soğan: 50 TL

Kereviz: 50 TL

Tere: 50 TL

Avokado (Tanesi): 50 TL

Patlıcan: 50 TL

Sarımsak (Tanesi): 40 TL

Gönen kavun: 40 TL

Patates: 35 TL

Enginar (Tanesi): 20 TL



