Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı’nda yerli muzun kilosu 75 liradan satılırken, kısa sürede tükendi.

Kestane kilosu 400, çilek ve muşmula 250, cennet hurması ve incir 200 liradan alıcı bekledi.

Domates, biber ve pancar kilosu 80,kereviz 70, patlıcan ve sarma lahana 60 liradan satışa sunuldu.

Taze fasulye ve kolokasın fiyatları sırasıyla 100 ve 120 lira olarak belirlendi.

Diğer ürünlerde ise mandalina, greyfurt ve limon 50, havuç ve brokoli 50, soğan 50, portakal 45, patates 35 ve çiçek lahana, salatalık ve marul 30 liradan alıcı bekledi. Vatandaşlar fiyatı uygun ürünlere yönelirken, yüksek olanlara bakmakla yetindi. Vatandaşlar, temel gıda ürünlerinin yüksek fiyatlarının bütçelerini zorladığını belirterek, fiyatların düşürülmesini ve piyasanın denetlenmesini talep etti.

Ne dediler…?

Ahmet Özant

“Çarşamba pazarında alışveriş yapmaya geldik, ancak fiyatlar yüksektir. Dışarıdan marketlere gitsek daha ucuza alacağız, ancak yine de bir gelip bakalım istedik. İngiltere’den geleli iki hafta oldu ve İngiltere ile burayı kıyasladığımız zaman Kıbrıs’tan çok daha ucuz.”

Kemal Taşer

“Pazar yerinden bir şeyler almaya geldik, ancak geçen haftadan bu haftaya birçok üründe 5 lira ile 10 lira arası yükseliş var. Bütçemize göre alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Gelirimiz kesinlikle giderlerimizi karşılamıyor. Çocuklu, 5 kişilik bir ailede iki kişi çalışsa da artık yetmiyor. Kira, mutfak ve diğer giderler derken hiçbir şey kalmıyor. Türkiye’de 15 lira olan domatesin bizde en fazla 20 lira olmasını isterdik, ancak bugün domates 50 liradan satılıyor. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarında iyileşme bekliyoruz. Üzüm yemesek de olur, ancak süt, et ve diğer temel ürünlerin yüksek fiyatları herkesi zorluyor.”

Zorkun Şimşek

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Pazar yerinde en pahalı ürün, 450 lira ile kestanedir. Fiyatından dolayı isteyip de alamadığımız ürünler oluyor. Pazar yerinde fiyatlar market fiyatları ile aynı noktaya geldi.”

Çiğdem Yüksek

“Pazar yerinden meyve ve sebze almaya geldim. Pazar yeri fiyatları marketlerden daha yüksek. Her şey aldı başını gidiyor, ancak yapabileceğimiz bir şey yok. İstediğini alamayan çok insan var, o nedenle fiyatlarla ilgili piyasada bir denetim yapılmasını istiyoruz. Alışveriş yaparken alamayan insanları düşündükçe vicdanım elvermiyor.”

Mithat Şentürk

“Pazar yerinden sebze almaya geldik, ancak fiyatlar biraz uçuk. 40 liraya da 70 liraya da domates var. Ucuz olanı almaya çalışıyoruz. Eskisi gibi almak yerine azar azar alıyoruz. Almış olduğumuz maaş, giderlerimizi ucu ucuna yettiriyor.”

Muzaffer Yılmaz

“Pazar yerinden üç parça bir şey aldık, bin lira ödedik. Pazar yerinde fiyatlar çok pahalı. Türkiye’de buradan daha ucuz fiyatlar vardır. Fiyatından dolayı istediğimiz ve alamadığımız ürün olabiliyor, ancak gönlümüzün geçeceği kadar az da olsa almaya çalışıyoruz. Beklentimiz bu fiyatların düşmesidir.”

Salih Oktay

“Pazar yerinden meyve ve sebze almaya geldik, ancak piyasaya göre pazar yeri fiyatları biraz yüksektir. Geliri iyi olanlar için sorun değil, ancak geliri düşük olanlar için çok sıkıntı. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün kestanedir. Diğer yandan kuru yemişler de çok pahalı. Fiyatından dolayı isteyip de alamadığımız ürünler oluyor. Gelirlerimiz, giderlerimizi karşılamıyor. Doktora gitmek yerine rahatsızlığımız olduğu zaman internetten bakıp çözüm ararız.”

Meryem Sertel

“Pazar yerinden sebze almaya geldim, ancak fiyatlar uçmuş. Aldığımız maaş ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Geçen haftaya göre domatesi bu hafta uygun gördüm, ama diğer tüm ürünler almış başını gidiyor. Üzüm almak isterdim, ancak yüksek olduğu için alamadım.Beklentimiz, piyasayı denetlemeleri ve aldığımız maaşı göz önünde bulundurarak fiyatları ucuzlatmalarıdır. Aldığımız parayı marketlerde bitiriyoruz. Kiralar da uçtu ve neye yetişeceğimizi şaşırıyoruz.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kestane: 400 TL

Çilek (Paket): 250 TL

Muşmula: 250 TL

Cennet Hurması: 200 TL

Yerli Muz: 75 TL

İncir: 200 TL

Bezelye: 200 TL

Sarı Fasulye: 200 TL

Üzüm: 150 TL

Zeytin: 150 TL

Ayva: 150 TL

Armut: 150 TL

Kolokas: 120 TL

Taze Fasulye: 100 TL

Ispanak: 3 Bağ 100 TL

Pırasa: 3 Bağ 100 TL

Nar: 100 TL

Elma: 100 TL

Pancar: 80 TL

Domates: 80 TL

Biber: 80 TL

Kereviz: 70 TL

Patlıcan: 60 TL

Sarma Lahana: 60 TL

Mandalina: 50 TL

Greyfurt: 50 TL

Limon: 50 TL

Havuç: 50 TL

Brokoli: 50 TL

Soğan: 50 TL

Portakal: 45 TL

Patates: 35 TL

Çiçek Lahana: 30 TL:

Salatalık: 30 TL

Marul: 30 TL