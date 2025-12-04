Pamir’den kaçmaz

Güzelyurt’a bağlı Mevlevi’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleş-tirilen “Batı Kalkanı Operasyonu” kapsamında E. K. (E-38) tutuklandı.

Polis, 2 Aralık tarihinde zanlının kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik dedektör köpeği Pamir ile arama yapıldığını açıkladı.

Aramada, Pamir’in tepki verdiği bölgede toplam 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu oldu-ğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet hassas terazinin bulunarak emare alındığı belirtildi.

Zanlının tutuklandığı, meseleyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.