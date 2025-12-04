Güzelyurt’a bağlı Mevlevi’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleş-tirilen “Batı Kalkanı Operasyonu” kapsamında E. K. (E-38) tutuklandı.
Polis, 2 Aralık tarihinde zanlının kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik dedektör köpeği Pamir ile arama yapıldığını açıkladı.
Aramada, Pamir’in tepki verdiği bölgede toplam 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu oldu-ğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet hassas terazinin bulunarak emare alındığı belirtildi.
Zanlının tutuklandığı, meseleyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
Pamir’den kaçmaz
Mevlevi’de gerçekleştirilen ‘Batı Kalkanı Operasyonu’nda 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Güzelyurt’a bağlı Mevlevi’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleş-tirilen “Batı Kalkanı Operasyonu” kapsamında E. K. (E-38) tutuklandı.
YORUM EKLE