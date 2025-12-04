Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Mali Polis tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınarak karakola götürüldü. İddiaya göre; Cahitoğlu, dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak üzereyken polis ekipleri tarafından alıkonularak Mali Şube’ye götürüldü ve ifadesi alınmaya başlandı.
Soruşturma sürerken hem Başbakanlıktaki ofisinde hem de ikametgahında arama yapıldı. Yapılan aramalarda bilgisayar ve cep telefonu incelenmek üzere polis tarafından muhafaza altına alındı. Cahitoğlu’nun Türkiye üzerinden İngiltere’ye gitmek üzereyken, hakkında devam eden bir soruşturma bulunduğu gerekçesiyle durdurulduğu öğrenildi.
Soruşturmanın kapsamıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, zanlının bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiği bildirildi.
Resmi açıklama bekleniyor
Doğru Söz - 8 saat Önce
UBP budur. Reddeden şerefsizdir. Midem bulanıyor. Memlekette mahlûk çok ama adam kıtlığı var. ADAM.
Doğru Söz @Doğru Söz - 4 saat Önce
Alkan bey, inanın ki DP' yi herhangi bir varlık olarak görmeye bile değmez. Onlar zaten UBP'nin artıkları. Cigeri beş para etmeyenleri. YDP bu ülkenin partisi bile değil. Evet onlar siyasi parti bile değil, onlar çıkar guruplaşma. Siyasi Parti dediğinin siyasi etik ahlâğı, ideolojisi, felsefesi, duruşu olmalı. Bu koalisyonda bunların hiçbiri YOK!
Alkan @Doğru Söz - 7 saat Önce
Doğru söz !.. UBP tek başına iktidarda değil.. DP ve YDP ile birliktedir..
Onlar temiz mi.. ki ayırıyorsun.. Bildiğin halde..
Doğru Söz - 8 saat Önce
Merkezi İhale Komusyonu düştü, Başbakanlık düştü...
Bence düşmeyen yok da sadece bulunmayan var.
TUZ KOKTU.
Doğru Söz - 8 saat Önce
Haraçcı Mafya Lideri gibimiş UBP'li muhterem !
Alkan @Doğru Söz - 7 saat Önce
Yine UBP ye vurgu yaptın.. UBP yalnız değildir.. DP ve YDP li muhteremlere de
vurgu yap ki.. onlar da temiz değil.. Yıllardır.. Doğruları eksik bırakma..
Doğru Söz - 7 saat Önce
Memlekete kaçak yollardan gelen silah ve sarjörler da bunların evlerinde çıkıyormuş! Şaşırdık mı? Haaaaşaaaaa!
Hasan Nuri - 4 saat Önce
BATMIŞ BATIRILMIŞ KKTCde YUKARDAN AŞAĞIYA KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BİLEN VAR MI !
Doğurusöz - 3 saat Önce
Yaşasın garantör. Türkiye akp. Siyasetinin aynısı. Kıbrısta
Doğru Söz @Doğurusöz - 53 saniye Önce
Ananın amı piç. Benim Rümûzumu kullanma. Seni sokak köpeklerine siktiririm. Onurlu ol! Kişiliksiz herif! Onun bunun çocuğu! Onun piçi
Tuz KOKTU. TUZ. YOZLAŞMA NUMBER ONE.
Lânet olsun memleketime.