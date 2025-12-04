Resmi açıklama bekleniyor

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Mali Polis tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınarak karakola götürüldü. İddiaya göre; Cahitoğlu, dün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak üzereyken polis ekipleri tarafından alıkonularak Mali Şube’ye götürüldü ve ifadesi alınmaya başlandı.

Soruşturma sürerken hem Başbakanlıktaki ofisinde hem de ikametgahında arama yapıldı. Yapılan aramalarda bilgisayar ve cep telefonu incelenmek üzere polis tarafından muhafaza altına alındı. Cahitoğlu’nun Türkiye üzerinden İngiltere’ye gitmek üzereyken, hakkında devam eden bir soruşturma bulunduğu gerekçesiyle durdurulduğu öğrenildi.

Soruşturmanın kapsamıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, zanlının bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiği bildirildi.

