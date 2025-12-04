Parmak izi ele verdi

Suna ERDEN

Gönyeli’de 2025 Eylül ayında ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla bağlantısı tespit edilen

H. K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk emri alınırken, E.K.’nin evinde bulunan uyuşturucuların içerisinde bulunduğu cam kavanoz ve naylon poşetler üzerinde H.K.’nin parmak izlerinin tespit edildiği açıklandı.

Polis, 30 Eylül 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekiplerin aldıkları bilgi doğrultusunda zanlı E. K.’nin Gönyeli’deki ikametgahında arama yaptığını belirtti. Polis, yapılan aramada 2 kilo 700 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 250 gram kokain, dört adet hassas terazi, bir adet öğütücü ve çeşitli banka kartlarının bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, ele geçirilen emareler üzerinde yapılan parmak izi incelemesinin 7 Ekim’de sonuçlandığını, uyuşturucuların muhafazasında kullanılan cam kavanoz ve naylon poşetler üzerinde H. K.’nin sağ ve sol el parmak izlerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, bu tespit üzerine zanlının aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Polis, H. K.’nın 2 Aralık tarihinde Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada bir gram uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Zanlının, Gönyeli’de ele geçirilen uyuşturucularla ilgili bazı beyanlarda bulunduğunu ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.