Tarafsız, bağımsız, korkusuz

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Gazetesi’nin 13’üncü yılı dolayısıyla okuyucularından birçok kutlama ve tebrik mesajı geldi. Gazeteyi beğenerek takip ettiklerini belirten okuyucular, Diyalog Gazetesi’nin doğru, tarafsız ve güvenilir haberleri halkla buluşturduğunu vurguladı. Gazetenin toplumsal sorunlara duyarlı yaklaşımı ve halkın yanında olma anlayışı öne çıkarılırken, başarılarının devam etmesi ve uzun yıllar yayına devam etmesi temenni edildi. Okurların verdiği mesajlar şöyle:

Ne dediler…?

Sunay Oylum

“Diyalog Gazetesi’ni her gün beğenerek okuyorum. Diyalog Gazetesi her zaman bizlere doğru ve tarafsız haberleri aktarıyor ve her zaman da halkın yanında bir gazetedir. Çok memnunuz ve takip ediyoruz. Diyalog Gazetesi’nin 13’üncü yaşını kutlar, tebrik ederim. Uzun yıllar dilerim ve hem Reşat Bey’e hem de ekiplerine çok teşekkür ederiz.”

Tanur Bilgimer

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Diyalog Gazetesi gerçeği yansıtan, düzgün ve tarafsız yayın yapan bir gazetedir ve beğenerek alıp okuyorum. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, hayırlı yaşlar dilerim. Nice 13 senelere.”

Vahap Şen

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek takip ediyorum. Diğer gazetelere göre daha iyi ve daha fazla bilgi veren, tarafsız ve halkın yanında olan bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin 13’üncü yaşını kutlar, nice seneler dilerim.”

Ejder Aslanbaba

“Diyalog Gazetesi’ni online olarak okuyorum. Diyalog Gazetesi içerik olarak iyi ve toplumsal sorunlara değer veren, uydurma haber veya kulaktan duyma haberler yapmayan bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, başarılarının devam ettiği uzun yıllar dilerim.”

Ali Dinçol

“Diyalog Gazetesi’ni okuyorum. Gazete içeriği güzel ve bizlere güven veren bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin 13’üncü yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim. Nice yaşlara.”

Umut Özsöz

“Diyalog Gazetesi’ni beğenerek okuyorum. Aradığımız her şeyi bulduğumuz bir gazetedir. Hem Kıbrıs’tan hem de dünyadan bizlere haberler sunan, doğru ve tarafsız yayın yapan bir gazetedir. Diyalog Gazetesi, ülkemiz için değerli bir yayın organıdır. Diyalog Gazetesi’nin 13’üncü yaşını kutlar, nice seneler dilerim.”

Mustafa Ersoy

“Diyalog Gazetesi’ni severek okuyorum. Gazete içerik olarak zengin ve hem doğru haberleri bizlere ulaştırıyor hem de tarafsız bir şekilde yayın yapıyor. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, izlediği çizgide yayınlarını sürdürmesini dilerim.”

Cemal Çolak

“Diyalog Gazetesi’ni severek okuyorum. Gazete içerik olarak iyi ve her şeyden bahseden bir gazetedir. Diyalog Gazetesi halkın yanında olan ve halkın sesi olan bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Fuat Kahraman

“Diyalog Gazetesi’ni sosyal medyadan takip ediyorum ve beğenerek okuyorum. İyi bir gazetedir; o nedenle beğenerek takip ediyoruz. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, hayırlı olmasını ve uzun süre yayınlarına devam etmesini dilerim.”

Hüseyin Sezer

“Diyalog Gazetesi’ni her gün okuyorum. Değeri çok büyük, gerçekçi ve günlük olayları tarafsız bir şekilde yazan bir gazetedir. Yalanı dolanı olmayan bir gazetedir. Diyalog Gazetesi’nin yeni yaşını kutlar, başarılı yayınlarının aynı çizgide devam etmesini temenni ediyorum. Diyalog Gazetesi çalışanlarına ve başta Reşat Akar’a sağlık ve başarılar dilerim.”