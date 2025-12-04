Soruşturma başlatıldı

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapan B.K.’nin (E-32) valizinde 9 mermi bulununca hem o, hem birlikte ülkeye tatile geldiği arkadaşları H.G.(E-28), M.C.(E-33) ve S.Ç.(E-26) tutuklandı. Zanlılar dün “kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçlarından ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 2 gün ek tutukluluk emri alınırken, B. K.’nın ifade vererek mermilerin jandarma olarak görev yaptığı dönemden kaldığını, KKTC’ye gelirken valizinde kaldığını fark etmediğini söylediği belirtildi.

Polis memuru; 2 Aralık 2025 tarihinde saat 18.40 raddelerinde B. K.’nin Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı esnada valizinde 9 adet, 9 mm çapında canlı mermi tespit edildiğini, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan kontrolde B. K.’nin 27 Kasım’da Türkiye’den KKTC’ye giriş yaptığının belirlendiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında, 27 Kasım tarihinde B. K. ile birlikte H. G., M. C. ve S. Ç.’nin de ülkeye geldiğinin tespit edildiğini ifade eden polis, zanlıların aynı yerde konakladıklarının ve yine birlikte çıkış yapacaklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis, diğer zanlıların mesele ile bağlantılı olabileceğine dair makul şüphe oluşması üzerine tutuklandıklarını belirtti.

Polis memuru; B. K.’nın gönüllü bir ifade vererek mermilerin jandarma olarak görev yaptığı dönemden kaldığını, KKTC’ye gelirken valizinde kaldığını fark etmediğini söylediğini belirtti.

Polis, 2 Aralık tarihinde zanlıların Lefkoşa’daki ikametgahında arama yapıldığını, herhangi bir kanunsuz unsur tespit edilmediğini mahkemeye aktardı.

Ayrıca B. K.’nın tasarrufunda bulunan 9 adet 9 mm canlı merminin PGM Balistik İnceleme Şubesine gönderilmesinin gerektiğini kaydeden polis, meseleyle ilgili alınacak ifadelerin de bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme; talebi uygun bularak zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

