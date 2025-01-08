Korku yarattı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz Cuma sabahı ilginç bir olay yaşandı. Kendisini terk eden eski sevgilisinin evine giden Göktan Sayılır isimli 25 yaşındaki genç, tasarrufundaki tabancayı kendi kafasına dayadıktan sonra eski sevgilisine hitaben, “Benimle barış ya da tetiği çek” dedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, zanlının, 3 Ocak’ta, saat 03.30 sıralarında, kendisini terk eden eski sevgilisi Ş.G. isimli kadını defalarca arayıp rahatsız ettikten sonra, saat 05.00 sıralarında evine giderek, salon penceresinden ikametgah içerisine girip mülke tecavüz suçunu işlediğini söyledi. Zanlının, eski sevgilisiyle tartıştığını, daha sonra arabaya giderek tasarrufunda bulundurduğu tabancayı alarak ikametgah içerisine geri girdiğini anlatan polis, konu tabancayı kendi kafasına dayayarak, eski sevgilisine hitaben, “benimle barış ya da tetiği çek” diyerek şiddet tehdidi suçunu işlediğini açıkladı.

Öğrenci izni bitti

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, öğrenci izninin 2023 Eylül ayında bittiğini, şu an ülkemizde yasal bağı olmadığını ve serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçma olasılığı olduğunu aktardı ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

