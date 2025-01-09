‘Pembe’ şölen

Yağışlı havaların başlamasıyla Kıbrıs’a göç eden flamingo kuşları şu aralar Haspolat Göleti’nde konaklıyor. Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan flamingolar, Güney Kıbrıs’ta bulunan Larnaka’daki Tuz Gölü’nün ardından Haspolat Göleti’ne geldi. Haspolat Arıtma Tesisi’nde görüntülenen flamingolar büyük ilgi görüyor. Muhteşem kareler kuşları görmeye giden vatandaşların ve Ahmet Gürses’in objektiflerine yansırken, vatandaşlar nadir görülen bu manzaranın tadını çıkarma fırsatını buluyor.

