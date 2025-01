Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ülke genelinde 8 kavşak ve çemberin aydınlatılacağını bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Lefkoşa Kuzey çevre yolu, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Lefkoşa Metehan Güzelyurt çevre yolu ve Gazimağusa-Karpaz anayolu üzerinde bulunan toplam 8 çemberin düzenlenmesi ve aydınlatılması için iki protokol imzalandı.

Protokollere, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Paramaribo Turizm Ltd. adına Pasha International Kıbrıs Koordinatörü Ali Çınar ile Decomar Mermer ve Granit Sanayi Ltd. adına şirket direktörlerinden Kemal Uyumsal imza koydu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, imzalanan protokoller sayesinde söz konusu güzergahlarda yol ve trafik güvenliğinin artırılacağını belirterek, “Uzun süredir halkımızda ve bizlerde rahatsızlık yaratan çember ve kavşakların karanlıkta kalma sorununu özel sektör ile işbirliği yaparak çözme yoluna gittik. Umarım bir an önce bu projeler hayata geçer ve insanlarımız, yollarımızı kullanan herkes kendini daha emniyette hisseder. Ülkemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Protokollere göre, Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde bulunan Sanayi çemberi, Hamitköy çemberi, Hamitköy ile Haspolat arası yeni çember ve Taşkent Haspolat çemberi ile Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan Haspolat çemberi olmak üzere toplam beş çemberin düzenlenmesi ve aydınlatılması Paramaribo Turizm Ltd. tarafından yapılacak.

Buna ek olarak Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan Aslanköy kavşağı, Lefkoşa Metehan Güzelyurt çevre yolu üzerinde bulunan Ağıllar çemberi ve Gazimağusa-İskele yolu üzerinde bulunan St. Barnabas çemberi olmak üzere toplam üç çemberin düzenlemesi ve aydınlatılmasını ise Decomar Mermer ve Granit Sanayi Ltd. üstlendi.

Firmalar rutin bakım onarım yapacak

Protokollere imza koyan firmalar, söz konusu çemberleri, Karayolları Dairesi standartlarına uygun koşullarda çevre düzenlemesi, aydınlatma sistemleri, peyzaj işleri yanı sıra rutin olarak bakım-onarım ve temizlik işlerini yapacak.