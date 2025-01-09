Çözüm mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Türkü’nün maruz kaldığı izolasyonun sessiz bir insanlık suçuna dönüştüğüne dikkat çekti, uluslararası toplumun Kıbrıs'ın iki devletli statüsünü hukuki bir zemine oturtması gerektiğinin altını çizdi.

"Yunanistan'ın, Türkiye'nin, KKTC'nin ve GKRY'nin hep beraber bir araya gelerek, daha iyi bir geleceği bölgemizde inşa etmesi mümkün." ifadelerini kullanan Fidan, GKRY'den Kıbrıs adasını daha ileriye taşıyacak, modern ve barışçıl bir çözüm için cesur adımlar atmalarını istedi.

Fidan, iki devletli çözüm dışında, adadaki Türk varlığının, devlet statüsünün ve bağımsızlığının tescil edilmesinden başka bir seçeneğin olmadığını vurguladı.

Basın toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı.

Kıbrıs konusu ve son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan basın toplantısı düzenledi.

Her türlü işbirliğini artırmaya devam edeceğiz

Ortak basın toplantısında konuşan Fidan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türk halkına TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

Kıbrıs Türkü’nün son 50 yıldır maruz kaldığı izolasyonun sessiz bir insanlık suçuna dönüştüğüne dikkat çeken Fidan, dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu insanlık suçunun sessiz ortakları olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin maruz kaldığı izolasyondan en az şekilde etkilenmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini ifade eden Fidan, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarıyla KKTC ile her türlü alanda iş birliğini artırmaya devam edeceğini söyledi.

“Son 50 yılda adada bir gerçeklik ortaya çıkmış durumda. Bu gerçeklik Kıbrıs’ta iki ayrı toplumun, iki ayrı kesimde, birbirinden ayrı kendilerini yöneterek bugüne kadar gelmesini sağlamıştır” ifadelerine yer veren Fidan, bu gerçekliğin artık bir hukuksallığa dönüşerek, Kıbrıs’ın yoluna iki devletli bir çözümle devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında, 'Var olan gerçekliği göz ardı ederek, 50 yıl önceki statükoyu, kendilerinin bile kabul etmediği bir çözüm yöntemiyle masaya getirip Kıbrıs sorununa çözüm üretmeye çalışmak, beyhude bir zaman kaybıdır.' ifadelerine yer veren Fidan, iki devletli çözüm dışında, adadaki Türk varlığının, devlet statüsünün ve bağımsızlığının tescil edilmesinden başka bir seçeneğin olmadığının altını çizdi.

Kıbrıs'ta diğer çözüm yollarının samimiyetle denendiği ve hayata geçirilmeye çalışıldığını belirten Fidan, bu süreç içerisinde de yeni bir gerçeklik oluştuğunu söyledi.

Çözüm yalnızca iki devletli bir modelle mümkün

Zorlama bir yöntemi hayata geçirmeye çalışmanın uluslararası sistem ve hukuk açısından iyi bir husus olmadığını kaydeden Fidan, adada çözümün yalnızca iki devletli bir modelle mümkün olduğunu vurguladı.

Fidan, uluslararası toplumun Kıbrıs'taki mevcut gerçekliği göz önünde bulundurması ve bu doğrultuda bir çözüm arayışına girmesi gerektiğini ifade etti.

Fidan, Kıbrıs'ın stratejik ve doğal güzellikleriyle benzersiz bir konumda olduğunu belirterek, adanın kalkınması için doğru çözümün iki devletli bir yapı olduğunu söyledi.



Modern ve barışcıl çözüm için cesur adımlar atılmalı

Uluslararası toplumun Kıbrıs'ın iki devletli statüsünü hukuki bir zemine oturtması gerektiğinin altını çizen Fidan, 1974'ten bu yana iki kesim arasında kan dökülmediğini, savaş olmadığını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ekonomi, yatırım ve turizm alanlarında ilerlediğini, savaş ve terör tehdidi de olmadığını ve KKTC'nin de kendi yoluna barışla devam ettiğini dile getirdi.

Fidan, Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki vatandaşlara ve siyasi liderliğe seslenerek, Kıbrıs adasını daha ileriye taşıyacak, modern ve barışçıl bir çözüm için cesur adımlar atmalarını istedi.

"Eğer Kıbrıs adasını daha ileriye, modern bir şekilde kalkınmış olarak ve güvenliği sonsuza kadar teminat altına alarak görmek istiyorsak, bu tür çözümleri hayata geçirmekte cesur olmalıyız" ifadelerini kullanan Fidan, Kıbrıs'ta barışı ve huzuru inşa etmek için her iki tarafın da bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

"İki devletli çözümden sonra, adanın otorite sahipleri ve siyasi liderleri, her iki taraftan da bir araya gelerek adayı çok daha ileriye taşıyacaklardır" diye konuşan Fidan, Yunanistan ile Türkiye arasındaki olumlu siyasi atmosferin Kıbrıs’ta da yankı bulması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs'taki mevcut durumun, bölgedeki halklara ve tüm taraflara büyük bir fırsat sunduğunu belirten Fidan, geçmişte atılmayan adımların bugüne yansıdığını vurguladı.

"Bu gelecek dün de bizi bekliyordu, ancak bu formülü hayata geçirmediğimiz için dünü kaybettik. Geleceği kaybetmeyelim. Dört kesim bir araya gelerek, Ege ve Akdeniz'de birlikte barış dolu, huzur dolu bir geleceği inşa edelim" şeklinde konuşan Fidan, uluslararası diplomasi ve barışçıl yöntemlerle Kıbrıs meselesini daha yapıcı bir şekilde ilerletmeye devam edeceklerini söyledi.

Fidan konuşmasının sonunda, KKTC ile dayanışmanın ve iş birliğinin artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.



Tatar’dan Rum lidere çağrı

Cumhurbaşkanı Tatar da adada nihai bir çözüme ulaşılıncaya kadar iki devletin iş birliği ile çalışabileceğine işaret ederek, “Geçişlerde yaşanan sıkıntılar Rum tarafınca da iyi bilinmektedir. Buradan Rum lider Sayın Hristodulides’e bir çağrıda bulunmak istiyorum; yeni geçiş kapılarının açılması konusunu yapıcı bir şekilde ele alalım” dedi.

Tatar, nihai bir çözüme ulaşılıncaya kadar iki devletin iş birliği ile çeşitli konularda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu anlayışla çalışmalarımızı iki koldan devam ettiriyoruz. Birincisi bildiğiniz üzere yeni geçiş kapılarının açılmasına yöneliktir. Geçiş kapılarını kullanmak isteyenlere kolaylık sağlamak biz liderlerin görevleri arasındadır. 2003 yılında açılan ilk geçiş kapısının, iki tarafın ilişkilerine somut yansımaları oldu. Halihazırda iki taraf arasında 9 geçiş kapısı bulunmaktadır. İki taraf arasında gerçekleşen toplam geçişlerin yüzde 65’i Metehan kapısından yapılmaktadır.

Bu kapının rahatlatılması gerekmektedir ve özellikle Lefkoşa’da ikinci bir araçlı geçiş noktası şart olmuştur. Kapılarda yaşanan sıkışıklığın giderilmesi noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta söyledik. Haspolat kapısı hem ticari faaliyetler hem de normal geçiş için ekonomik örgütlerimiz ve ilgili belediyemiz de dahil olmak üzere, herkesin talebidir. Eğer bir karşılık istiyorsa, Rum lidere çağrım bir kapı önerisi yapmasıdır.

Haspolat’ta karşılık önerisi varsa bu kapıyı önersin ve muhtemel görüşmede ele alalım. Haspolat kapısının açılması ticaret ve her türlü ilişkinin geliştirilmesi için önemlidir.

Şu anki pozisyonları transit, yatay geçişlerdir. Geçişlerde yaşanın sıkıntılar Rum tarafınca da iyi bilinmektedir. Buradan Rum lider Sayın Hristodulides’e bir çağrıda bulunmak istiyorum, gelin 21 Ocak’ta bir görüşme yapalım ve yeni geçiş kapılarının açılması konusunu yapıcı bir şekilde ele alalım.”



Mart ayında İsviçre’de gayri resmî toplantı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir diğer önemli olayın da, Mart ayı ortalarında İsviçre’de gerçekleştirilecek gayri resmi genişletilmiş toplantı olduğunu ifade ederek, bu konuda şunları söyledi:

“Bu toplantıya BM Genel Sekreteri ev sahipliği yapacak ve iki Lider, Anavatanlar olarak Türkiye ve Yunanistan’ın Dışişleri Bakanları ve daha düşük seviyede Birleşik Krallık temsilcisi katılacak. Bu toplantıya ilişkin detaylar yakın zamanda adaya gelecek olan Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Rosemary DiCarlo ile netleştirilip, duyurulacaktır.

Genişletilmiş gayri resmi toplantı büyük öneme sahiptir. Bu toplantıda, Kıbrıs adasının geleceği için atılacak bir sonraki adımlar konuşulacaktır. Biz bu toplantıya, iş birliği alanları da dahil olmak üzere, iki tarafın ilişkilerinin nasıl düzenlenebileceğini ve aynı zamanda oluşabilecek krizlerin barışçıl yolla nasıl çözülebileceğini pratik ve pragmatik bir anlayışla istişare ve diyalog çerçevesinde konuşmaya gideceğiz. Kıbrıs Türk tarafı yanılsamaların bir kenara bırakılması gerektiği noktasındadır ve hasır altı etme siyasetiyle bir yere varılmayacağını da anlatmaya devam edecektir.

Bir Devlet ve bir Halk olarak özden gelen haklarımızın teyidi, temel insan haklarımızın tesisi için diyalog ve diplomasiyi en öne alarak çabalarımızı sürdüreceğiz.”

Üstel ve Öztürkler Fidan’ı kabul etti

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti.

Başbakanlık’ta yer alan kabulde ilk olarak Başbakan Üstel ve Dışişleri Bakanı Fidan baş başa görüştü.

Ardından Şeref Salonu’nda heyetler arası görüşmeye geçildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Fidan ve heyetine Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim eşlik etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen kabulde; Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve bazı milletvekilleri de hazır bulundu.

Ertuğruloğlu mevkidaşı Fidan’la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Bakan Fidan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nda yer alan görüşme saat 12.00’de başladı. Ertuğruloğlu, Fidan’ı Bakanlık önünde karşıladı. Görüşme baş başa gerçekleşti. Görüşmenin ardından Ertuğruloğlu, Fidan onuruna öğle yemeği verdi.





Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025, 09:59