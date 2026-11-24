CTP Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy, yeni dönem vizyonunu ve Güzelyurt’un ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik 6 büyük projesini kamuoyuyla paylaştı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında yeni dönem projelerini açıkladı.

Güzelyurt’un üretim, ticaret, ulaşım, spor ve turizm alanlarında gelişmesini hedefleyen Kansoy, yeni dönem için 6 büyük projeyi öncelikli hedefleri arasında gösterdi.

Kansoy’un açıkladığı 6 büyük proje şöyle:

1. Yeni Organize Sanayi Bölgesi Projesi

-Modern üretim tesisleri ve geniş depolama alanları oluşturulacak.

-Sürdürülebilir enerji altyapısı geliştirilecek.

-Tarımsal ürünlerin katma değeri artırılacak.

-KOBİ'ler ve aile işletmeleri desteklenecek.

-Güzelyurt’un üretim ve rekabet gücünün artırılması hedeflenecek.

2. Kapalı Pazar ve Çarşı Yenileme Projesi

-Kapalı Pazar, çarşının merkezine dönüştürülecek.

-Ecevit Caddesi ve kent merkezinde yenileme çalışmaları yapılacak.

-Aydınlatma ve katlı otopark projeleri hayata geçirilecek.

-Yaya güvenliği ve trafik düzenlemeleri iyileştirilecek.

-Esnafın kazancının artırılması ve çarşının gün boyunca canlı tutulması hedeflenecek.

3. Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı

-Olimpik yüzme havuzu yapılacak.

-Tenis, basketbol ve padel sahaları oluşturulacak.

-Açık hava fitness alanları kazandırılacak.

-Çocuk ve macera keşif parkları kurulacak.

-Spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek modern bir kompleks oluşturulacak.

4. Otobüs Terminali ve Toplu Taşımacılık Projesi

-Modern, güvenli ve konforlu bir otobüs terminali yapılacak.

-Ulaşım şirketleriyle iş birliği geliştirilecek.

-Kent merkezi, köyler ve üniversiteler arasında bağlantı kurulacak.

-Düzenli seferlerle toplu taşıma ağı oluşturulacak.

-Vatandaşların ulaşımının kolaylaştırılması hedeflenecek.

5. Ünsal Akel Parkı ve Sosyal Aktivite Merkezi Projesi

-Teknolojik kütüphane ve satranç odaları oluşturulacak.

-Kafe ve çok amaçlı gösteri salonu kazandırılacak.

-Eğitim, kültür, sanat ve sosyal yaşam faaliyetlerine alan sağlanacak.

-Parktaki oyun ve dinlenme alanları yenilenecek.

-Çocuklar ve aileler için yeni sosyal buluşma alanları oluşturulacak.

6. Yayla Sahil Şeridi ve Turizm Projesi

-Yayla’nın doğal ve kültürel zenginlikleri turizmle buluşturulacak.

-Ekoturizm, özel ilgi ve inanç turizmine yönelik yatırımlar yapılacak.

-Bölgenin konaklama kapasitesi artırılacak.

-Yerel üretim desteklenecek.

-Güzelyurt’a yeni bir turizm merkezi kazandırılması hedeflenecek.

Kansoy, Güzelyurt’un ihtiyaçlarını esas alan, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmayı hedeflediklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2026, 07:54