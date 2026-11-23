Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, sosyal destek kapsamında yardım alan 11 bin 27 vatandaşa bugünden itibaren 10 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı. Üstel ayrıca, 2027 yılında söz konusu beş destek grubunun maaşlarında hayat pahalılığı oranından bağımsız olarak ek iyileştirmeye gidileceğini duyurdu.

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ödeme, beş farklı sosyal destek grubunu kapsayacak. Bunlar; Cemile Yardımı, Sosyal Yardım, Engelli Yardımı, Sosyal Transfer (Şehit Ailesi ve Malul Gazi) ile Barış Ruh ve Sinir Hastanesi'nde tedavi gören engelliler”dedi.

Üstel, yapılacak ödemenin vatandaşların günlük ihtiyaçlarına katkı sağlamasını ve aile bütçeleri üzerindeki yükü bir ölçüde hafifletmesini amaçladıklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, açıklamasında 2027 yılında başlayacak yeni döneme ilişkin destek programına da değindi.

Üstel, söz konusu beş grup kapsamında yardım alan vatandaşların maaşlarında, hayat pahalılığı artışlarından bağımsız olarak ayrıca iyileştirme yapılacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2026, 10:38