Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Mehmet Harmancı öncülüğünde hayata geçirdiği projelerin, "toplumcu belediyeciliğin" en somut örnekleri olduğunu söyledi.

TDP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre; TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, LTB Başkanı ve TDP'nin LTB başkan adayı Mehmet Harmancı, milletvekili ve belediye meclisi adaylarıyla birlikte Merkez Lefkoşa Açık Pazar’ı ziyaret etti.

Çeler Pazar ziyaretinde yaptığı açıklamada, Lefkoşa’da ortaya konan istikrar, hizmet anlayışı ve başarıyı; aynı kararlılıkla Cumhuriyet Meclisi’ne de taşıyacaklarını belirtti. Lefkoşa’nın dönüşümüne işaret eden Çeler, Mehmet Harmancı öncülüğünde hayata geçirilen projelerin TDP’nin yerel yönetimlerdeki başarısını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Harmancı: Lefkoşalıların sevgisi ve güveni en büyük gücümüz

Harmancı ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirme “Yoktan var ettiğimiz binalar, bir binadan çok daha fazlası oldular. Merkez Lefkoşa işte tam da bunun en somut örneklerinden biri. Burada 300 kamyonluk çöp ve molozun kapladığı alandan, 117 kolon üzerinde aslında Lefkoşa’nın yeniden ayağa kalkışın simgesini yarattık. Esnafımızla, yurttaşlarımızla hem açık pazarda hem de farklı etkinlik ve organizasyonlarda bir araya geliyoruz. Lefkoşalıların sevgisi ve güveni en büyük gücümüz” dedi.