Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu partiye 250 kişinin katıldığını açıkladı.

DP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Lefkoşa’da düzenlenen kaynaşma etkinliğinde partililerle bir araya geldi.

Ataoğlu, son haftalarda DP'ye yeni katılımların hız kazandığını, partinin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, bunu partiye duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Demokrat Parti’nin birlik ve beraberlik içinde seçim çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ataoğlu, geçmiş dönemde hayata geçirdikleri projelerin yeni dönemde yapacaklarının teminatı olduğunu vurguladı.

18 belediyede kendi başkan adayları ve destekledikleri adaylar, 220 belediye meclis üyesi adayı ve 50 milletvekili adayıyla seçime hazırlandıklarını söyleyen Ataoğlu, seçimin yalnızca iki parti arasında geçeceği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Ataoğlu, DP'nin 2022’de açıkladığı hedeflerin önemli bir bölümünü hayata geçirdiğini belirterek, Girne Antik Limanı’nın yenilenmesini ve Devlet Tiyatroları binasının 27 yılın ardından tamamlanmasını örnek gösterdi.

