Stelios Hayırseverlik Vakfı toplumsal duyarlılık örneği sergileyerek 30 Ağustos’da Girne yakınlarında gerçekleşen gemi faciasında hayatını kaybedenlerin en yakınlarına toplamda 280 bin euro tutarında nakdi yardım kararı almıştı. Karar çerçevesinde başlatılan başvuru sürecinin ün tamamlandığını açıklayan Stelios Vakfı hayatını kaybeden her kişinin en yakın aile ferdinin banka hesabına doğrudan 10.000 Euro yatırıldığını bildirdi.

Easy markalar ailesinin (www.easy.com ve www.easyHistory.info) kurucusu ve sahibi, aynı zamanda Stelios Hayırseverlik Vakfı’nın (https://steliosfoundation.com.cy/) Kurucusu ve Başkanı Sir Stelios Haji-Ioannou, 30 Ağustos 2026 tarihinde Kıbrıs’ın kuzey kıyılarının birkaç mil açığında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden 28 kişinin en yakın aile fertlerine sağlanan toplam 280.000 Euro tutarındaki mali yardım sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Stelios Hayırseverlik Vakfı, sevdiklerini kaybeden ailelere acil mali destek sağlama taahhüdünü yerine getirerek, her bir hak sahibine 10.000 Euro tutarındaki bağışı banka havalesi yoluyla gerçekleştirdi.

Vakfın mali yardımından yararlanan hak sahipleri ile hayatını kaybeden yakınlarının isimleri aşağıda yer alıyor;

Yardım Alan Kişi Hayatını Kaybeden Kişi Ayçe Ateş Fahri Ateş Hatice Ayran Nuri Ayran Hasan Balyemez Nihat Balyemez Mustafa Bayır Elife Bayır Semra Bekret Orhan Bekret Ayten Biçer Saliha Biçer Hayri Biçer Mehmet Biçer Abbas Demir Elmas Demir Gökmen Gönül Özgür Gönül Zahide Payam Gülcan Gürel Salim Hilaloğlu Nurcan Hilaloğlu Salim Hilaloğlu Anni Hilaloğlu Mustafa Çetin Özyanmaz Nurcan Hilaloğlu Meryem Kurt İsmail Kurt Rıfat Bayhan Mehmet Bayhan Altay Özcan Ayhan Özcan Liudmila Paltseva (Banka hesabı teyidi bekleniyor) Yulia Özcan Özlem Pancar Nihat Pancar Derya Törer Ferdi Törer Nahsan Törer Nisa Törer Hande Yaralı Mustafa Yaralı Mehmet Erdoğan Süleyman Erdoğan Yaşar Doğu Özbiler Nuray Özbiler Gamze Demir Mustafa Demir Kader Demir Mahmut Demir Seyran Kahveci Reyhan Verim Ahmet Özbolat Nazmiye Özbolat Nurşen Şahin Şerife Özdemir Kamuran Ünal Hüseyin Özdemir

Stelios Ioannou “ hayatını kaybedenlerin tüm yakınlarına sabır güç ve metanet diliyorum”

Sir Stelios Haji-Ioannou, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine bir kez daha en içten taziyelerini ileterek, bu trajediden etkilenen ailelere somut destek sağlamanın önemini vurguladı:

“Hiçbir maddi yardım, sevilen bir insanın kaybını telafi edemez veya ailelerin yaşadığı acıyı hafifletemez. Bununla birlikte, hayatını kaybeden her kişinin en yakın aile ferdine sağladığımız 10.000 Euro tutarındaki mali desteğin, bu son derece zor dönemde ailelere bir nebze olsun ekonomik rahatlama sağlamasını ve dayanışmamızın somut bir göstergesi olmasını umut ediyorum.”

Stelios Hayırseverlik Vakfı, bu acı olaydan etkilenen ailelerin yanında olduğunu bir kez daha ifade ederek, hayatını kaybedenlerin tüm yakınlarına sabır, güç ve metanet diledi.

Stelios Hayırseverlik Vakfı Hakkında

Kâr amacı gütmeyen Stelios Hayırseverlik Vakfı, Sir Stelios Haji-Ioannou ve ailesinin yaşadığı ve faaliyet gösterdiği Kıbrıs, Yunanistan, Birleşik Krallık, İrlanda, Monako ve Fransa'da hayırseverlik faaliyetlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Vakfın Kıbrıs'taki önemli girişimleri arasında, kazananlara mali destek sağlayan İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri ve Genç Girişimcilik Ödülleri bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra Vakfın yürüttüğü “Food from the Heart” (Kalpten Gelen Yemek) girişimi, ekonomik zorluk yaşayan binlerce kişiye gıda desteği sağlamaktadır.

Vakıf ayrıca ihtiyaç sahibi bireylere, büyük felaketlerden etkilenenlere, hayır kurumlarına ve üniversite eğitimi alan öğrencilere burslar aracılığıyla mali destek sunmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2026, 13:20