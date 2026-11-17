Lefkoşa’da trafik tartışması sırasında bir aracın ön camına yumruk atarak hasara neden olduğu iddiasıyla tutuklanan S.D., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Benzer suç ve uyuşturucu suçundan askıda davası bulunduğu, ayrıca başka suçlardan sabıkası olduğu belirtilen zanlı, yargılanmak üzere 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede detayları aktaran polis, olayın 24 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında Lefkoşa’da Salih Mecit Sokak üzerinde meydana geldiğini anlattı.

Polis memuru; zanlının, kullanımındaki araçla seyir halinde olan K.T.G. ile trafik nedeniyle kavga ettiğini söyledi. Polis, zanlının K.T.G.’nin aracının ön camına yumruk vurarak hasara neden olduğunu belirtti.

Olayın 25 Eylül 2026 tarihinde bildirildiğini kaydeden polis, yürütülen ileri soruşturma sonucunda zanlı olarak görülen S.D.’nin 13 Kasım 2026 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek tutukluluk süresi aldığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının benzer suç ve uyuşturucu suçundan askıda davası ve teminatlı olduğunu, ayrıca askeri yasak bölgeyi ihlal ve sirkat suçlarından sabıkası bulunduğunu ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.