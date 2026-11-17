Ömer KADİROĞLU

Rum toplumu lideri Nikos Hristodulidis’in basına sızdırdığı 19 maddelik öneri paketi, KKTC halkından tepki gördü. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar Maraş’ın şartsız iadesi ve Gazimağusa Limanı’nın AB yönetimine devredilmesi gibi önerilerin kabul edilemeyeceğini söyledi. Vatandaşlar her iki konunun da bütünlüklü çözüm müzakerelerinde ele alınabileceğini belirtti.

Rum kesimindeki fanatik unsurların “Kıbrıs Yunandır” sloganı attığı bir dönemde müzakerelerin başarıya ulaşamayacağını söyleyen vatandaşlar “Rumlara kalsa adanın tümünü istiyorlar, o yüzden bizimle hiçbir şeyi paylaşmak istemiyorlar” dedi.

Ne dediler?..

Hüseyin Yenal

“Rum liderinin belirttiği Maraş’ın verilmesi veya Mağusa Limanı’nın yönetiminin Avrupa Birliği’ne devredilmesi konusu asla kabul edilemez. Rum tarafı istiyor ki her şey onların olsun. Bunlar çözüme yönelik oyalama taktikleridir. Rumlar bütün adayı istiyor. Burada bizim içimizdekiler de bir Avrupa sevdası tuttular gidiyorlar. 1963 yılından 1974’e kadar neler yaşadığımızı kimse bilmez. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bunlarla boşuna konuşuyor. Bunlardan hiçbir şey olmaz. Rum bizi tanımıyor. Rumlar eylem yapıyor ve bu eylemlerinde bizim bayrağımızı yakıyor.”

Kazım Uğursöz

“Rum lider hepsini istiyor. Maraş’ı istiyor, Mağusa Limanı’nı verelim istiyor, Ercan’ı istiyor e bize ne kalacak? Bu işin oluru yoktur. Eylem yapıyorlar ve KKTC bayrağı yaktılar. Bu onların her zamanki halidir çünkü kilise faktörleri var ve kilise onlara bu işleri yaptırıyor. Bizde böyle şeyler olmuyor çünkü biz o kadar saldırgan değiliz. Yakın bir gelecekte bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Bir 50 yıl daha geçerse belki o zaman bir anlaşma olur.”

Hüseyin Batmaz

“Rum liderin sunduğu paketteki Maraş ve Mağusa Limanı durumu tamamen hayal ürünüdür. Maraş’ın verilmeyeceğini kendileri de biliyor. Bir çözüm olacaksa olur ancak çözüm ışığı da görmüyoruz. Bu memlekette bizim de hakkımız var. Niye her şeyimizi verelim ki? Bayrağımızı yaktıklarında bizim bu memlekette hak sahibi olduğumuz gerçeğini değiştiremezler. İsrail’e İngiltere’ye ve Fransa’ya sarılıyorlar. Bize sarılsalar bu adada hiçbir sıkıntı kalmaz. Yakın bir gelecekte bir çözüm görmüyorum. Çözüm olması için inşallah olmaz ama bir savaş çıkması lazım. Biz her şeyi kabul ediyoruz ancak onlar hiçbir şeyi kabul etmiyorlar o zaman bir çözüm olacağını düşünmüyorum.”

Mustafa İnönülü

“Rumlarla dost olunmaz bir anlaşma da kesinlikle olmaz. Askerin gitmesini istiyor, Maraş’ı istiyor, limanları istiyor. Bunlar olacak şeyler değildir. Cumhurbaşkanının yerinde ben olsam bunlarla gidip görüşmem bile. Bunları bize yapıyorlar ve hala bir anlaşma peşinde koşuyoruz. Bu şartlarla mümkün değildir.”

Rüstem Ulu

“Rum liderinin istediği gibi Maraş’ın iadesi ve Mağusa Limanı’nın Avrupa Birliği’nin yönetimine verilmesi olumsuz bir istektir. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu olamaz. 15 Kasım’da sınır kapılarında eylem yapıp bizim bayrağımızı yakıyorlar o nedenle de Kıbrıs sorununun çözümünün mümkün olamayacağını düşünüyorum.”

Mustafa Alsancak

“Rum lider ne yaptığını bilmiyor. Anlaşmadan yana değildir. Türkiye’nin ve bizlerin Mağusa Limanı’nın yönetiminin başkasına devredilmesi ve Maraş’ın iadesinin kabul edilmeyeceğini bilmelidir. Rumlar zaten bir barış istemedikleri için böyle isteklerde bulunuyorlar. Bizim de ayrı bir devlet olduğumuzu ve bu topraklarda hak sahibi olduğumuzu bilmeleri lazımdır. Bizim bayrağımızı yakmaları da kabul edilir değildir. Eğer Rum lider bir anlaşma isteseydi bayrağımızın yakılmasına izin vermez veya yakanları yargılardı. Kıbrıs Türkü’nü yok sayıyorlar.”

Osman Akay

“Karşı taraf bize karşı olumsuz tutumlar sergiliyor. Yakın bir gelecekte bir çözüm bir barış görmüyorum ancak olmasını da istiyorum.”

İbrahim Özdemir

“Rumlarda ELAM olduğu sürece bir anlaşma olabileceğini düşünmüyorum. Biz Türkiye’nin garantörlüğünde ilerlemek istiyoruz.”

Ahmet Menteşoğluları

“Bizim Cumhurbaşkanımız Rum tarafına gayet olumlu yaklaşıyor ancak Rum lider yanaşmıyor. Bizim cumhurbaşkanımız kendisini zorluyor ve başarılı olacağını da düşünüyorum.”

Hamit Emmi

“Rumlar iki toplumun arkadaşlığına, barışa ve birlikte yaşamaya pek sıcak bakmıyorlar. Kıbrıs’ta şu anda bir barış ortamı yoktur çünkü Rumlar tek taraflı Avrupa’ya girdiler ve yabancı ülkeleri yanlarına çağırarak destek arıyorlar o nedenle de bir barış ortamının oluşmadığını düşünüyorum.”

Turan Çınar

“Kıbrıs’ta bir barış kokusu almıyoruz çünkü 50 kusur senedir devam eden bir düşmanlık vardır. Bunun bertaraf edilmesi gerekiyor. Bunun dışında güneye geçtiğimizde tedirgin olmamamız gerekiyor.”