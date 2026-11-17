Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kamuoyuyla paylaştığı 19 maddelik öneri arasında yer alan, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasında dostluk amaçlı futbol maçları düzenlenmesi önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada, Hristodulidis’in öneri paketinin 18’inci maddesinde yer alan dostluk amaçlı futbol maçları düzenlenmesi önerisinin, kendilerinin ilk görüşmede sunduğu 10 maddelik güven artırıcı önlemler paketinin de bir parçası olduğunu belirtti.

Önerinin kimden geldiğinin kendisi açısından önemli olmadığını vurgulayan Erhürman, “Ben Sayın Hristodulidis’in bu önerisini kabul etmeye hazırım ve ilk toplantıda bunu kendisine ileteceğim.” dedi.

Erhürman, iki lider olarak bu yönde karar almalarının olumlu bir atmosfer yaratılmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Erhürman, Cederin’i kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Henrik Cederin’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs konusu ve güncel gelişmeler ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman da hazır bulundu.

Kabul sırasında hediye takdiminde de bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2026, 01:30