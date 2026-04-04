MERİT OTELLER GRUBU’NA “EN İYİ STAJ OLANAKLARI” ÖDÜLÜ

Uluslararası Final Üniversitesi, Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu’nun 6. Kariyer Günü etkinliği kapsamında Merit Oteller Grubu’na, üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimine sağladığı katkılardan dolayı “En İyi Staj Olanakları” ödülü takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs turizminin lider ismi Merit Oteller Grubu, sektörün gelişimine sağladığı katkılar ve başarılı çalışmalarıyla bir kez daha takdir topladı. Uluslararası Final Üniversitesi, Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Turizm Kariyer Günü etkinliğine katılan Merit Otelleri İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, üniversite öğrencileriyle buluşarak eğitim ve kariyer hayatlarında onlara rehberlik edecek konular hakkında bilgiler verdi. Etkinlik kapsamında Merit Oteller Grubu’na üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimine sağladığı katkılardan dolayı “En İyi Staj Olanakları” ödülü takdim edildi. Merit Oteller Grubu adına ödülü, İnsan Kaynakları Grup Müdürü Ozan Kırtay, Uluslararası Final Üniversitesi Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nafiya Güden’den aldı.

Ozan Kırtay yaptığı açıklamada, turizme gönül vermiş gençleri sektöre hazırlama ve kariyer yolculuklarında rehberlik etme sürecinde işbirliği içerisinde oldukları akademi dünyasından böylesine anlamlı bir ödül almanın gurur ve mutluluk verici olduğunu belirtti. Turizmin, akademik temelin yanı sıra tecrübenin de oldukça önemli olduğu bir sektör olduğuna vurgu yapan Kırtay, “İnsan odaklı bir kurum olan Merit Oteller Grubu olarak öğrencilerin, eğitim süreçleri boyunca sektörü daha yakından tanıyabilmesi ve aynı zamanda tecrübe kazanabilmesi için staj olanaklarımızla onlara kapılarımızı açıyoruz. Turizme tutku ile bağlı olan ve gelişime açık gençlerimize rehberlik etmek öncelikli misyonlarımızdan biridir. Bu anlamda, tüm Merit yöneticileri olarak bilgi birikimimiz ve tecrübelerimizle her zaman geleceğin turizmcilerinin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu çabalarımızı görerek Merit Oteller Grubu’nu “En İyi Staj Olanakları” ödülüne layık gören Uluslararası Final Üniversitesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026, 12:34