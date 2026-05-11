Merit’ten örnek altyapı hamlesi: Otoparklar yer altına taşındı

Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Elver, Merit otellerinde yer altı otoparklarının tercih edilmesinin arkasındaki temel felsefeyi “tabiatı korumak, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini artırmak” sözleriyle anlattı.

Kuzey Kıbrıs turizmine yaptığı yatırımlarla bölgenin gelişimine öncülük eden Net Holding, Merit otellerinde hayata geçirdiği büyük ölçekli yer altı otopark projeleriyle hem çevreci hem de fonksiyonel bir altyapı modeli ortaya koyuyor.

Net Holding’in yıllar içindeki gelişimini konu alan belgesel serisinin yeni bölümünde konuşan Haluk Elver, yer altı otoparklarının yalnızca bir park alanı yatırımı olmadığını; çevre, estetik, teknoloji ve hizmet kalitesini bir araya getiren stratejik bir tercih olduğunu vurguladı.

Elver, Kıbrıs’ın doğal dokusunun korunması gerektiğine dikkat çekerek, turizmin gelişirken çevreyle uyumlu ilerlemesinin önemine işaret etti. Şehirlerde ve turizm bölgelerinde açık otoparkların ciddi bir görüntü kirliliği yarattığını belirten Elver, özellikle konser ve etkinlik dönemlerinde yerel halkın otellere yoğun ilgi göstermesiyle araç parkı ihtiyacının arttığını ifade etti.

“Arabaların kaldırımlara, arsalara ve gelişi güzel alanlara park edilmesi hem görüntü hem de kullanım açısından sorun yaratıyordu” diyen Elver, Merit’in bu soruna kalıcı bir çözüm üretmek için otoparkları yer altına taşıdığını belirtti.

Yer altına inşaat yapmanın ciddi maliyet ve teknik uzmanlık gerektirdiğini söyleyen Elver, buna rağmen ortaya çıkan faydanın yatırım maliyetinin çok üzerinde olduğunu vurguladı. Elver, yer altı otoparklarının hem araç kapasitesini artırdığını hem de doğal alanların korunmasına katkı sağladığını belirterek şunları ifade etti:

“Bizim ana felsefemiz tabiatı korumak, araç görüntüsünün yarattığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini yükseltmekti. Yer altı otoparkları bu anlamda beklentilerimizin de üzerinde fayda sağladı.”

Projelerin teknik açıdan da önemli bir mühendislik başarısı olduğuna dikkat çeken Elver, Kıbrıs’ta yer altı suyu, jeolojik yapı ve zemin koşullarının inşaat sürecinde özel çözümler gerektirdiğini anlattı. Kazık sistemleri, izolasyon uygulamaları ve zemin güvenliği gibi ileri mühendislik tekniklerinin kullanıldığını belirten Elver, bu tür projelerin her firma tarafından yapılamayacak özel bir uzmanlık istediğini söyledi.

Haluk Elver, yer altı otoparklarının yalnızca otel misafirleri için değil, bölgenin genel altyapısı için de önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Özellikle vale hizmetleri açısından sistemin büyük kolaylık sağladığını ifade eden Elver, araçların düzenli, güvenli ve hızlı şekilde yönetilebildiğini dile getirdi.

Merit Royal Diamond Hotel otoparkının yaklaşık 18 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu ve 710 araç kapasitesine sahip bulunduğunu belirten Elver, Turkuaz Otoparkı’nın da 630 araçlık kapasite sunduğunu açıkladı. Mevcut durumda toplam 1.340 araçlık kapalı otopark kapasitesine ulaşıldığını ifade eden Elver, yeni otel projesiyle birlikte bu kapasitenin yaklaşık 2.000 araca çıkacağını söyledi.

Elver ayrıca, bu rakamların vale parking sistemi olmadan hesaplandığını; vale sistemiyle kapasitenin daha da artabileceğini belirtti.

Kıbrıs’ta yeni turizm ve konut projelerinde yer altı otoparklarının giderek daha fazla benimsenmeye başladığını söyleyen Elver, belediyelerin de bu konuda daha bilinçli bir yaklaşım sergilediğini ifade etti. Elver’e göre, gelecekte hem turizm yatırımlarında hem de konut projelerinde kapalı ve yer altı otoparkları çevreyle uyumlu şehirleşmenin temel unsurlarından biri haline gelecek.

Net Holding’in Merit markasıyla hayata geçirdiği bu yatırımlar, Kuzey Kıbrıs turizminin yalnızca yatak kapasitesi ve hizmet kalitesiyle değil, altyapı vizyonu ve çevre duyarlılığıyla da gelişmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Merit’in yer altı otopark yatırımları, bölge turizmi için estetik, çevreci ve uzun vadeli bir şehircilik yaklaşımının güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.