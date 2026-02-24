Otların arasına gizledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Türkmenköy-Akdoğan arasında gerçekleştirilen Karanlık Hedef Operasyonu kapsamında, 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile toplam 29 adet canlı mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında E.H. ve T.C. isimli 2 kişi yakalanırken, gerçekleşmesi muhtemel bir suikastın önlendiği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını derinleştirdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, 21 Şubat’ta, Türkmenköy ile Akdoğan arasında, bir arazi içerisinde, otların arasında gizlenmiş halde bir tabanca olduğuna dair bilgi aldıklarını ve bölgeye gittiklerini açıkladı. İhbarın doğru olduğunun belirlenmesinin ardından bölgede pusu görevine başladıklarını anlatan Özçürümez, bir gün sonra, 22 Şubat’ta, saat 23.30 sıralarında, zanlı 1 E.H.’nin, aracıyla bölgeye geldiğini ve konu tabancanın yanına gittiğini aktardı.

Zanlının konu tabancanın bulunduğu poşeti almasının ardından polisi fark ettiğini ve poşeti bırakarak, koşarak olay yerinden kaçtığını belirten polis, zanlının cep telefonunu da bölgede düşürdüğünü ifade etti. Polis, konu poşette yapılan kontrol sonucunda; bir adet tabanca, şarjör ve 30 adet canlı merminin ele geçirildiğini açıkladı.

2 saat sonra Akdoğan’da yakalandı

Zanlının, 2 saat sonra Akdoğan’da tespit edilerek yakalandığını ve suçunu itiraf ettiğini aktaran polis, zanlı T.C.’nin de meseleyle bağlantılı olarak aynı gün tespit edildiğini açıkladı. Meseleyle bağlantılı olarak aranan şahısların olduğunu ve tabancanın ne maksatla kullanılacağına dair kapsamlı bir soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.