Cezasının yarısı bitti

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde satın aldığı uyuşturucu maddeyi fark edildiğini düşünerek yere atan, polisin takibi sonucu yakalanan Suriyeli Ayham Alsayed Mahmoud hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Merkezi Cezaevi’nde 7 aydır yargılanmayı bekleyen sanık, bir yıl hapse mahkum edildi. Böylelikle şartlı tahliye hakkı da bulunan sanık cezasının yarısını çekmiş oldu.

Sanık hakkındaki kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı; 14 Temmuz 2025 tarihinde alınan bir ihbar doğrultusunda Şehit Zeki Alp Soley Sokak üzerinde şeffaf naylon poşet içerisinde 29 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.

Başkan, yapılan incelemede, söz konusu maddenin Ayham Alsayed Mahmoud tarafından alındığını; ancak çevrede bulunan bir şahıs tarafından görülünce poşeti yere atarak hızla olay yerinden uzaklaştığını tespit edildiğini açıkladı.

Mahkeme başkanı; yürütülen soruşturma sonucunda sanığın aynı gün Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Başkan, sanığın soruşturma amaçlı 9 gün tutuklu kaldıktan sonra 24 Temmuz 2025’te yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Başkan, sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin 29 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğunu ifade ederek, en hafif uyuşturucu türleri arasında olup ceza takdirinde bu husus sanık lehine değerlendirildiğini söyledi.

Gençler tehlikede

Başkan, “Uyuşturucu maddenin miktarı şahsi kullanım amaçları için tasarruf edilen bir miktar olduğu görülmektedir. Bu hususta ceza takdirinde sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate alırız. Ancak uyuşturucu suçlarının gençlerimizin sağlığını tehdit ettiğini değerlendirdiğimiz zaman uyuşturucu ithaline sebep olan kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar vermeyi uygun buluruz. Bu sebeple sanığa hapis cezası dışında bir ceza takdir etmemize olanak olmadığına karar veririz” dedi.

Başkan, bununla birlikte uyuşturucu maddenin türü miktarını, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, sabıkasız ve genç yaşta olup hayat tecrübesinden yoksun bir kişi olmasını da sanık lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı. Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı bir yıl süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.