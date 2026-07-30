Öğrenci izni varmış

Lefkoşa'da trafik kontrolü sırasında ölen abisine ait KKTC sürüş ehliyetini ibraz eden 24 yaşındaki Nijerya uyruklu W.B.H. dikkatsiz sürüşten dolayı kendisine kesilen cezayı ödemek için polise gidince yakalandı.

Zanlı “Sahte beyanla belgelerin icra edilmesini tahrik etme” ve “Başkasının kimliğine bürünme” suçlarından mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlının kontrol esnasında görevli polis memuruna hayatını kaybeden abisine ait KKTC sürüş ehliyetini verdiğini, başkasının kimliğine bürünerek yalan beyanda bulunduğunu ve adına düzenlenen trafik ceza makbuzunu imzalayarak sahte beyanla belgenin icra edilmesini tahrik ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının 28 Temmuz 2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne cezasını ödemek için geldiği sırada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Zanlının abisine ait KKTC sürüş ehliyeti ile ölüm nedenleri belgesinin emare olarak alındığını kaydeden polis, yapılan muhaceret soruşturmasında zanlının KKTC’de öğrenci statüsüyle ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada iki gün en yakın polis karakoluna giderek imza atmasına ve 150 bin lira nakit teminat yatırmasına emir verdi.

