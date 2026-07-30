‘Yol haritaları çizilecek’

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) düzenlediği “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güçlü, Egemen Geleceği İçin Vizyon ve Proje Çalıştayı”nda konuşan parti genel başkanı Başbakan Ünal Üstel, çalıştayın sonunda KKTC’nin gelecek on yılına, hatta yirmi yılına yön verecek vizyonu birlikte ortaya koyacaklarını ifade etti.

Önlerinde yeni bir dönemin olduğunu belirten Üstel, KKTC'yi geleceğe taşıyacak yeni yol haritalarını birlikte hazırlayacaklarını dile getirdi.

Üstel, hedeflerinin daha güçlü bir ekonomi, altyapı, kamu yönetimi, üretim ve her alanda daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen UBP çalıştayına, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP’li bakanlar, milletvekilleri, parti kurucuları ile yetkili organları, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları ile diğer davetliler katıldı.

Çalıştayda ayrıca geçmiş dönemlerde görev yapan UBP’li bakanlar, milletvekilleri, genel sekreterleri, belediye başkanları, parti yetkili organları ile emekli bürokratlar ve üst düzey yöneticiler de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştay, Başbakan Ünal Üstel, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan’ın konuşmalarının ardından Bakanların sunumlarıyla devam etti.

Üstel: Günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışın temsilcileriyiz

Başbakan Ünal Üstel, burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini konuşmak, ihtiyaç duyulan yol haritalarını oluşturmak ve geleceğin projelerini belirlemek için toplandıklarını kaydetti.

“Sadece bugünü değil, önümüzdeki on yılı, yirmi yılı ve çocuklarımıza bırakacağımız KKTC’yi konuşmak için bir aradayız.” diyen Üstel, günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışın temsilcileri olduklarını ifade etti.

Üstel, “İnanıyorum ki burada bulunan herkes, üç gün boyunca ortaya koyacağı fikirlerle ülkemizin geleceğinin şekillenmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

“Bizim siyaset anlayışımızda konuşmak değil, üretmek vardır. Bahane değil, çözüm vardır. Ertelemek değil, halka hizmet vardır. Göreve geldiğimiz ilk gün ne söylediysek, bugün de aynı yerde duruyoruz.” diyen Üstel, söz verdiklerini yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Ortak akıl, en büyük gücümüzdür

Çalıştayda gençlerin ve kadınların beklentileri ve taleplerinin de konuşulacağını belirten Üstel, “Burada ortaya çıkacak her proje, bizim yeni yol haritamız olacaktır. Çünkü ortak akıl, en büyük gücümüzdür.” dedi.

“Hiç kimse her şeyi tek başına bilemez. Ama birlikte düşündüğümüzde, ürettiğimizde ve karar verdiğimizde ortaya çok daha güçlü bir vizyon çıkar.” diyen Üstel, çalıştayın sonunda KKTC’nin gelecek on yılına, hatta yirmi yılına yön verecek vizyonu birlikte ortaya koyacaklarını ifade etti.

Dünyada, ekonominin, enerji politikalarının, teknolojinin, turizmin, tarımın ve devlet yönetiminin değiştiğini belirten Üstel, “Biz de bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Ama değişmeyecek değerlerimiz vardır. Kıbrıs Türk halkının egemenliği, devletimiz, ana vatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımız, iki devletli çözüm vizyonumuz, milli davamız dün değişmedi, bugün değişmeyecek, yarın da değişmeyecek.” ifadelerine yer verdi.

Önlerinde yeni bir dönemin olduğunu belirten Üstel, KKTC'yi geleceğe taşıyacak yeni yol haritalarını birlikte hazırlayacaklarını dile getirdi.

Üstel, hedeflerinin daha güçlü bir ekonomi, altyapı, kamu yönetimi, üretim ve her alanda daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu dile getirdi.

Tatar: Çalıştaya katkı koyanlara başarılar diliyorum

5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çalıştayda yaptığı konuşmada, KKTC’nin egemen geleceğinin burada ifade edilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

UBP’nin egemenlik meselesini önemsediğini dile getiren Tatar, ne Rum tarafından ne de Birleşmiş Milletler de “egemen eşitlik” noktasında bir açılımın olmadığını dile getirdi.

Çalıştayın ülke için önemine değinerek, katkı koyanlara başarılar dileyen Tatar, “Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyebilmenin bahtiyarlığı, mutluluğu ve huzuruyla hepinize başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Savaşan: Çalıştayın en önemli özelliği katılımcı yapısı ve kapsayıcılığıdır

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, burada yalnızca bir çalıştayın açılışını yapmadıklarını belirterek, aynı zamanda ülkenin geleceğini ortak akılla şekillendirecek kapsamlı bir süreci de birlikte başlattıklarını kaydetti.

“Siyasette önemli olan konuşmak değil, konuşulanı plana, planı projeye, projeyi de vatandaşın hayatına dokunan hizmetlere dönüştürebilmektir.” diyen Savaşan, UBP’nin bunu her zaman başardığını ve kanıtladığını dile getirdi.

Çalıştayın en önemli özelliğinin katılımcı yapısı ve kapsayıcılığı olduğunu belirten Savaşan, çalıştayın detaylarıyla ilgili bilgi verdi.