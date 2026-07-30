Cenaze töreni yarın

Ülkenin tanınmış iş insanlarından, Birinci Grubu'nun kurucusu ve Onursal Başkanı M. Tekin Birinci yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre; Tekin Birinci, dün saat 15.28 sıralarında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kalbinin durması sonucu hayatını kaybeden Birinci'nin vefatı, ailesi, yakınları ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı. Acı haberi, oğlu ve Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ertan Birinci paylaşımında, "Babam... Onu kaybetmek çok acı. Hayata veda etti maalesef. Ailece çok üzgünüz. Allah gani gani rahmet eylesin. Hakkını hiçbirimiz ödeyemeyiz. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



En önemli ilham kaynağım

Torunu Tekin Birinci de yayımladığı taziye mesajında, dedesinin kendisi için yalnızca bir aile büyüğü değil, aynı zamanda ticaret hayatına yön veren en önemli ilham kaynaklarından biri olduğunu belirtti. Torunu mesajında, Tekin Birinci'nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yaptığı katkılar, kurduğu şirketler ile üretim, ithalat ve ihracat alanındaki çalışmaları sayesinde ülke ekonomisine önemli değer kattığını vurguladı. Birinci'nin çalışkanlığı, dürüstlüğü, yardımseverliği ve ileri görüşlülüğüyle hem ailesine hem de ülkeye önemli izler bıraktığını ifade eden Tekin Birinci, dedesinin karşılıksız yardım etmeyi hayatı boyunca ilke edindiğini, ailesine ise saygın bir isim, güçlü değerler ve kalıcı eserler miras bıraktığını kaydetti.



Son yolculuğuna uğurlanacak

Tekin Birinci için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Birinci'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.