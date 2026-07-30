Fiyatlar uçtu

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı'nda bu hafta da yüksek fiyatlar vatandaşın bütçesini zorladı. Taze fasulyenin 350 liraya kadar yükseldiği pazarda, salatalık ve kavun 100 liradan, domates 70 liradan, patates ise 60 liradan satışa sunuldu. Alışveriş yapan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi sınırlı miktarda alabildiklerini belirterek, artan fiyatların denetlenmesini ve ürünlerin daha ulaşılabilir seviyelere çekilmesini istedi.

Ne dediler…?



Erkin Kurtarıcıoğluları

“Pazar yerinden fasulye, bamya, salatalık ve biraz da kiraz aldım. Pazar yeri marketlerden daha pahalıdır. Bütçemize göre ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz.”



Necmi Ozar

“Pazar yerinden kavun, patates, soğan, patlıcan ve kabak aldım. Üzüm 180-200 lira, bir bağ semizotu 50 TL, 150-200 liradan aşağıya meyve ve sebze yok. Taze fasulye 300 TL’ye satılıyor. Bir mısırı 50-60 liradan veriyorlar. Yetkililer piyasada denetim yapmıyorlar ve böyle geldi böyle gidiyor.”



Selen Demir

“Pazar yerinde fiyatlar her geçen gün daha da yükseliyor. Pazar yerinde fiyatı bu hafta en yüksek gördüğüm ürün 100 lira ile salatalıktır. Fiyatı yüksek olan ürünleri almaktan vazgeçiyorum ancak patates soğan gibi ürünleri mecburen alıyoruz. Beklentimiz fiyatların sabit kalmasıdır. Asgari ücret arttı ancak biz daha artışlı maaşları almadan yükselen fiyatlar karşısında bir anlamı kalmadı.”



Funda Serdaroğlu

“Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün 300 lira ile mango, 100-150 lira arası satılan salatalıktır. Fiyatlarla ilgili beklentimiz düşmesi ve herkesin alabileceği rakamlarda olmasıdır.”



Mustafa Kadıoğlu

“Pazarda fiyatlar yüksek ancak mecburuz ve az da olsa alıyoruz. Herkes Rum tarafına giderek alışveriş yapıyor. Asgari ücret yükseldikçe fiyatlar da yükseliyor ve halk zora giriyor. Beklentimiz fiyatların daha uygun noktalara çekilmesidir.”



Mustafa Yakşi

“Eskiden kilo ile ürün alırken şimdi taneyle alıyorum. Fiyatı en yüksek olan ürünler barbunya, fasulye ve bamyadır. Bu yüksek fiyatlı ürünleri alamıyoruz. Bu duruma yetkililerin bir çözüm bulması lazım. İnsanları zorlamamak lazım. Bu durum ileride tüm yaşayanlar için daha büyük sıkıntılar olacaktır.”



Ahmet Tek

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar çok yüksek. Yüksek fiyatlı ürünleri dilediğimiz kadar alıp tüketemiyoruz. Fiyatlarının düşmesini bekleyip öyle alıyoruz. Bu yüksek fiyatlarla ilgili yetkililerden beklentimiz piyasayı kontrol etmesidir.”



Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:

Asma yaprağı: 800 TL

Taze fasulye: 350 TL

Mango: 300 (adet)

Nar:300 TL

İncir: 250 TL

Kivi: 250 TL

Bamya: 250 TL

Yeşil Erik: 250 TL

Kiraz: 250 TL

Barbunya: 250 TL

Mantar: 200 TL

Nektarin: 200 TL

Kayısı: 200 TL

Armut: 200 TL

Üzüm: 200 TL

Ayşe kadın fasulye: 200 TL

Şeftali: 200 TL

Molehiya: 150TL (1 Bağ)

Elma: 150 TL

Limon : 150 TL

Karnabahar: 100 TL

Ananas: 100 TL (adet)

Kabak: 100TL

Salatalık: 100 TL

Acı Biber: 100 TL

Kavun : 100 TL

Kabak: 100 TL

Mor soğan: 100 TL

Muz: 80 TL

Avokado: 80 TL (adet)

Domates: 70 TL

Dolmalık Biber: 70 TL

Pancar: 70 TL

Portakal: 70 TL

Soğan : 65 TL

Patates: 60 TL

Havuç :60 TL

Patlıcan: 60 TL

Süt Mısır: 50 TL (adet)

Beyaz Lahana: 40 TL

Karpuz: 25TL