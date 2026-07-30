Fiyatlar uçtu

Ömer KADİROĞLU
Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı'nda bu hafta da yüksek fiyatlar vatandaşın bütçesini zorladı. Taze fasulyenin 350 liraya kadar yükseldiği pazarda, salatalık ve kavun 100 liradan, domates 70 liradan, patates ise 60 liradan satışa sunuldu. Alışveriş yapan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi sınırlı miktarda alabildiklerini belirterek, artan fiyatların denetlenmesini ve ürünlerin daha ulaşılabilir seviyelere çekilmesini istedi.
Ne dediler…?
Erkin Kurtarıcıoğluları
“Pazar yerinden fasulye, bamya, salatalık ve biraz da kiraz aldım. Pazar yeri marketlerden daha pahalıdır. Bütçemize göre ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz.”
Necmi Ozar
“Pazar yerinden kavun, patates, soğan, patlıcan ve kabak aldım. Üzüm 180-200 lira, bir bağ semizotu 50 TL, 150-200 liradan aşağıya meyve ve sebze yok. Taze fasulye 300 TL’ye satılıyor. Bir mısırı 50-60 liradan veriyorlar. Yetkililer piyasada denetim yapmıyorlar ve böyle geldi böyle gidiyor.”
Selen Demir
“Pazar yerinde fiyatlar her geçen gün daha da yükseliyor. Pazar yerinde fiyatı bu hafta en yüksek gördüğüm ürün 100 lira ile salatalıktır. Fiyatı yüksek olan ürünleri almaktan vazgeçiyorum ancak patates soğan gibi ürünleri mecburen alıyoruz. Beklentimiz fiyatların sabit kalmasıdır. Asgari ücret arttı ancak biz daha artışlı maaşları almadan yükselen fiyatlar karşısında bir anlamı kalmadı.”
Funda Serdaroğlu
“Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün 300 lira ile mango, 100-150 lira arası satılan salatalıktır. Fiyatlarla ilgili beklentimiz düşmesi ve herkesin alabileceği rakamlarda olmasıdır.”
Mustafa Kadıoğlu
“Pazarda fiyatlar yüksek ancak mecburuz ve az da olsa alıyoruz. Herkes Rum tarafına giderek alışveriş yapıyor. Asgari ücret yükseldikçe fiyatlar da yükseliyor ve halk zora giriyor. Beklentimiz fiyatların daha uygun noktalara çekilmesidir.”
Mustafa Yakşi
“Eskiden kilo ile ürün alırken şimdi taneyle alıyorum. Fiyatı en yüksek olan ürünler barbunya, fasulye ve bamyadır. Bu yüksek fiyatlı ürünleri alamıyoruz. Bu duruma yetkililerin bir çözüm bulması lazım. İnsanları zorlamamak lazım. Bu durum ileride tüm yaşayanlar için daha büyük sıkıntılar olacaktır.”
Ahmet Tek
“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar çok yüksek. Yüksek fiyatlı ürünleri dilediğimiz kadar alıp tüketemiyoruz. Fiyatlarının düşmesini bekleyip öyle alıyoruz. Bu yüksek fiyatlarla ilgili yetkililerden beklentimiz piyasayı kontrol etmesidir.”
Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:
Asma yaprağı: 800 TL
Taze fasulye: 350 TL
Mango: 300 (adet)
Nar:300 TL
İncir: 250 TL
Kivi: 250 TL
Bamya: 250 TL
Yeşil Erik: 250 TL
Kiraz: 250 TL
Barbunya: 250 TL
Mantar: 200 TL
Nektarin: 200 TL
Kayısı: 200 TL
Armut: 200 TL
Üzüm: 200 TL
Ayşe kadın fasulye: 200 TL
Şeftali: 200 TL
Molehiya: 150TL (1 Bağ)
Elma: 150 TL
Limon : 150 TL
Karnabahar: 100 TL
Ananas: 100 TL (adet)
Kabak: 100TL
Salatalık: 100 TL
Acı Biber: 100 TL
Kavun : 100 TL
Kabak: 100 TL
Mor soğan: 100 TL
Muz: 80 TL
Avokado: 80 TL (adet)
Domates: 70 TL
Dolmalık Biber: 70 TL
Pancar: 70 TL
Portakal: 70 TL
Soğan : 65 TL
Patates: 60 TL
Havuç :60 TL
Patlıcan: 60 TL
Süt Mısır: 50 TL (adet)
Beyaz Lahana: 40 TL
Karpuz: 25TL
Fiyatlar uçtu
Çarşamba Pazarı'nda taze fasulye 350, bir bağ molehiya 150, salatalık 100 liradan satıldı
Ömer KADİROĞLU
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