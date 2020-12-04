Önemli bir eksik giderildi

Lefkoşa Türk Belediyesinin (LTB) Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezinde öncelikli olarak okula gidemeyen özel gereksinimli bireylere; ulaşım, psikolojik destek, berber – kuaför hizmetleri sağlanacak.

LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nde ayrıca müzik, tiyatro-drama, dans, sanat, bilgisayar ve evcil hayvan bakımı gibi eğitimler ve aktiviteler sunulacak. Zaman içerisinde engelli bireylerin çalıştıracağı bir kafenin de merkeze dahil edilmesi planlanıyor.

LTB Engellemeyen Birimi üyelerinin ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin katıldığı törende sırasıyla Birim Sorumlusu Ali Ecesoy ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı birer konuşma yaptı.

Birimin bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinliklerin yer aldığı sinevizyon gösterisinin ardından Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi tanıtıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye başkanı olmadan önce bu alanda neler yapılabileceğine kafa yorduklarını belirterek, göreve gelmesiyle kısıtlı olanaklarla iyi bir odak noktası yaratmak amacıyla adım attıklarını söyledi.

İlk olarak engelsiz şehir komisyonunu kurduklarını ve engelsiz Lefkoşa Birimiyle birlikte belediyenin tüm alanlarında engelsiz yaşamı yaymaya çalıştıklarını belirten Harmancı, ulaşım dolaşım ve sosyal yaşama katılım noktasında neler yapabileceklerini belirlediklerini ve doğru kaynakları doğru yerde ve zamanda kullanarak başardıklarını anlattı.

LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi şube amiri Ali Ecesoy, 2015 yıllından beri hizmet veren birim ağını genişletmek için çeşitli çalışmalar yapıp farklı aktivitiler düzenlediklerini belirterek “Bu merkezin açılışını da 3 Aralık Engelliler gününde yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

