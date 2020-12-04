Siyasete bulaşmayın

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lions kulüplerinin halka katkı ve yardım için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek bahse konu kulüplere siyaset bulaşmaması temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar bu konuşmasını, Mağusa Mesarya Lions Kulübü Başkanı Fetine Avcı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde yaptı.

Tatar, “Sizlerin çalışmalarını yakinen takip ederek elimizden gelen katkıyı vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında KKTC’nin tanıtılmasının önemine dikkat çekerek sivil toplum örgütlerinin uluslararası bağlantıları vasıtası ile tanıtıma katkı koyması gerekliliğini işaret etti.

Her şeyi devletten beklemenin doğru bir yaklaşım olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Lions kulüpleri gibi sivil toplum örgütlerinin çağdaş, insan hakları temelinde ve uygarlık adında yaptığı çalışmaların herkes tarafından takdir edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mağusa Mesarya Lions Kulübü’ne faaliyetleri nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Tatar’dan Hulusioğlu’na ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nu ziyaret ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre; Çatalköy’ün gelişmekte olan bir bölge olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Çatalköy’ün, doğunun oteller bölgesi olduğunu, pandemi sonrası bölgedeki yatırımların artacağına inandığı söyledi.

Tatar, merkezi hükümetin, Belediyeler Yasası’nın Meclis’ten geçmesi için çalışmalarını hızlandırması gerektiğini de vurgulayarak, daha güçlü bir yerel yönetim anlayışı ile hem bölge insanına, hem de turistlere daha sürdürülebilir hizmet götürülmesi noktasında Çatalköy Belediyesi’nin çalışmalarının önemli olduğunu ifade etti.