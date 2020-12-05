‘Bu üslup yakışmadı’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın "Türkiye, Tatar'ın 'federasyon' söylemlerini kendisine yutturacaktır” şeklindeki ifadelerinin eski bir Cumhurbaşkanı’na yakışan bir üslup olmadığını belirtti.

Ersin Tatar, “Mademki Rum tarafı ile federal çözüm mümkündü Sayın Talat 2005-2010 yılları arasındaki 5 yıllık görev süresi içinde neden başaramadı? Şu anda gerçek olan Kıbrıs’ta 2 ayrı devletin varlığıdır. Ben de halkımdan 18 Ekim’de aldığım yetki doğrultusunda egemen eşitlik temelinde bir anlaşmayı savunuyorum. Türkiye de bu noktadadır. Sayın Talat’ın bunu anlamayıp, bana ve Türkiye’ye çirkin ithamlarda bulunmasını, halkımızın takdirine bırakıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kimse ile gereksiz polemiklere girme niyetinde değilim ancak halkımızı rahatsız eden, devletimize zarar verecek haksız, gerçek dışı iddialar karşısında da suskun kalmayacağım” dedi.

“Türkiye ile hemfikir olduk”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ekibi ile etraflıca istişare ettiklerini ve yaşanan gelişmeler ışığında, egemen eşitliğe dayalı 2 devletli çözümün savunulmasının artık bir gereksinim olduğu, Kıbrıs Türkü ile Türkiye’nin çıkarlarının bunu gerektirdiği noktasında hemfikir olduklarını belirtti.

Dolayısı ile hal böyleyken Türkiye’nin kendisini yarı yolda bırakacağını iddia etmenin gerçekçi olmadığı gibi Türkiye’ye yönelik ağır ve kabul edilemez bir itham olduğunu söyleyen Tatar, şöyle devam etti:

“Türkiye, bugüne kadar çıktığı varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesinde bedeli ne olursa olsun Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmadığını, bırakmayacağını ispatlamıştır.

Bugün kendi devletimizde özgürce yaşıyorsak bu Türkiye’nin Sayın Talat’ın o çok önemsediği BM kararlarına rağmen bizi savunmaya devam etmesi sayesindedir.

Sayın Talat hala bunu anlamadıysa benim kendisi için yapacak bir şeyim olamaz…”

Atalay’dan ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ı kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, demokrasinin gereği olarak seçimlerin yapıldığını ve seçimi kazananın halkın beklentilerini karşılamak için sosyal, kültürel, siyasi ve milli konularda çalışmalar yaparak vatanına hizmet ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye ile tarihsel ve kutsal bağlarımız olduğuna işaret ederek, kardeşlik duygusu içinde Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünü önemsediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Din İşleri Başkanı Atalay’ı çalışmalarından dolayı desteklediklerini de ifade etti.

Din İşleri Başkanı Atalay ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın cumhurbaşkanlığı görevinin hayırlı olmasını diledi.

Spehar ile ‘Faydalı’ görüşme

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.30’da başlayan görüşme bir saat sürerken, görüşmede müzakere heyetinden Ergün Olgun ve Osman Ertuğ da bulundu.

Çıkışta basın mensuplarının görüşmeye ilişkin sorusuna karşılık Spehar, “Faydalıydı” şeklinde yanıt vererek Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldı.