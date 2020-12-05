Son durak Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile görüştü.

Fileleftheros gazetesi “Bir Sonraki Durak…Ankara – Lute’un Türk Başkentine Ziyareti Kıbrıs Sorununa İlişkin Gelişmeleri Belirleyecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Lute’un bölgede gerçekleştirdiği ziyaretin Yunanistan temaslarıyla tamamlandığını, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmezden önce on günlüğüne New York’a döneceğini yazdı.

Gazete, Lute’un Ankara temaslarının Kıbrıs sorununun gidişatı konusunda belirleyici olacağını belirtirken, dikkat çeken bir diğer unsurun ise Lute’un garantör ülkelerle gerçekleştirdiği temasların düzeyinin düşük kalması olduğunu öne sürdü.

Lute’un bugüne kadar, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla temaslarda bulunduğunu ancak dünkü Atina ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yerine, Bakanlık Genel Sekreteri Temistoklis Demiris’le görüştüğünü vurgulayan gazete, bakanlık sözcüsünün, Lute’un neden Dendias yerine Demiris’le görüştüğü sorusuna ise yanıt vermekten kaçındığını ifade etti.

Gazete, Lute’un İngiltere’deki temaslarının da hep teknokrat düzeyde kaldığına dikkat çektiği haberinde, Lute-Demiris görüşmesinde ise Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununda gayrı resmi beşli bir konferansa katılmaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papayoannu ise açıklamasında, Demiris’in Lute’la uzun ve ilginç bir görüşme gerçekleştirdiğini ve BM Genel Sekreteri nezdindeki gayrı resmi beşli bir konferansa hazır olduklarını söyledi.

Papayoannu, Kıbrıs sorununa iki toplumlu iki kesimli federasyon ve BM kararları temelinde bir çözüm bulunması, müzakerelerin ise Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması ilkesine bağlı olduklarını yineledi.

Haberde, Rum hükümetinin, Lute’un Türkiye ziyaretinde gayrı resmi konferansın tarihinin belirlenmesi ve sürecin devamına ilişkin olumlu mesajlar almasını umut ettiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020, 12:00