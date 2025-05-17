Poliste sorgulandı

Alsancak’ta şüpheli hareketler sergileyen Serhat Yenigül’ün üzerine yapılan aramada az miktarda 2 tür uyuşturucu ele geçirildi.

Tutuklanan zanlı itiraflarda bulununca ağaçların altına gömdüğü 84 gram hintkeneviri de bulunarak, emare alındı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında soruşturma amaçlı 6 gün tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru; 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin park alanı içerisinde, şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin ve bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler tespit edildiğini söyledi. Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis; yapılan araştırma sonucu zanlının ağaçların altına kavanoz içerisinde gömdüğü 84 gram hintkenevirinin de ele geçirildiğini açıkladı. Polis; ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.