Güçlü destek

Amerikan Kongresi’ne Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile enerji ve savunma iş birliğini güçlendirecek yeni bir yasa tasarısı sunulduğu bildirildi.

Cyprus Mail ve Alphanews isimli haber sitelerine göre, ABD’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ortaklığını güçlendirmeyi hedefleyen “Stratejik Geçit Olarak Doğu Akdeniz ile ilgili Yasa” isimli tasarıyı Kongre’ye İllinois’li Demokrat Brad Schneider sundu. Tasarıya Cumhuriyetçi Florida Milletvekili Gus Bilirakis ve New York Milletvekili Nicole Mallotakis, Demokrat Nevada Milletvekili Dina Titus ve New Hampshire Milletvekili Chris Pappas destek verdi.

Habere göre, tasarının tam metni henüz kamuoyuna açıklanmadı ancak Schneider ,“Doğu Akdeniz’in Hindistan-Orta Doğu ve Avrupa Ekonomik Koridorunun (IMEC) stratejik bağlantı rolünü güçlendireceğini” belirtti.

Schneider Doğu Akdeniz’in Hindistan-Orta Doğu ve Avrupa’yı birbirine bağlayan enerji ve altyapı merkezi olarak ortaya çıktığını belirtti ve “ABD diplomasisinin bu dönüşüme ayak uygulamasını sağlayarak Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile ortaklıklarını güçlendireceği” görüşünü de ortaya koydu.

Haberde geçen ay da ABD’nin 1978’den beri Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun kalıcı olarak kaldırılması ana amacını taşıyan bir yasa tasarısı sunulduğu hatırlatıldı. ABD mevzuatını bu ambargonun uygulanamayacağı bir noktaya getirerek tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu tasarının ise, CYCLOPS merkezinde acil durumlarla başa çıkma konusunda uzman eğitim verilmesi, merkeze yeni ekipman alımı için 5 milyon dolar ve 2029’a kadar her yıl “yıllık genel destek” için 2 milyon dolar ayrılması önerildiği hatırlatıldı.