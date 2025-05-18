75 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni keşfin ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son gelişmeyi İstanbul'daki hastane açılışında duyurdu.

Abdulhamid Han gemisinin Göktepe-3 kuyusundaki çalışmalarına 27 Mart günü başladığını anımsatan Erdoğan, dün müjdeli bir haber alındığını söyledi.

Buna göre, 49 günlük sondaj operasyonu sonucunda sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni keşfin ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Erdoğan, "Sahanın geliştirilmesinde Sakarya projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

“Enerjide de bağımsızlığımızı kazanmak için içeride ve dışarıda yoğun bir mücadele içinde olduk. Sismik araştırma, sondaj gemilerimiz Somali'de. Bu mücadelenin meyvelerini toplamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. Sondaj gemimiz Abdulhamid Han ile Göktepe 3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız tamamlandı.

49 günlük sondaj operasyonu sonucunda müjdeli bir haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık.

Konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri 30 milyar dolardır.

Sahanın geliştirilmesinde Sakarya projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız. Sahanın ekonomik katkısı çok daha büyük olacak.”

Göktepe-3 kuyusu nerede?

Yeni doğalgaz keşfinin yapıldığı Göktepe-3 kuyusu Filyos'a 180 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kuyu, Bulgaristan-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölge sınırına yakın bir bölgede yer alıyor.

