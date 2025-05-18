Rock fırtınası esti

Gazimağusa’da kortej yürüyüşüyle başlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 27’nci Bahar Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festival Türkiye’nin ünlü rap sanatçılarından Ceza’nın sahne aldığı muhteşem bir konserle devam etti.

DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda önceki gece saat 22.00’de gerçekleştirilen konserde Ceza’nın enerjik performansı ve sevilen şarkılarıyla katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Katılımın yoğun olduğu söz konusu konserde Ceza seslendirdiği “Neyim Var Ki?”, “Fark Var”, “Sus Pus” gibi hit parçalarının yanı sıra kariyerinin farklı dönemlerinde seslendirdiği parçalar ile geceye katılanlara rap dolu saatler yaşattı.

Konserde, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından Ceza’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Ayrıca Force Awakens grubu da sahne alırken, grubun seslendirdiği parçalar ile gençler enerji dolu anlar yaşadı.

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Kalben’in sahne almasıyla devam eden DAÜ 27’nci Bahar Festivali’nde seslendirdiği “Sadece”, “İyi Değilim Ben”, “Saçlar” gibi parçaları ile geceye katılanlara muhteşem bir konser yaşattı.

Gecenin finalinde Türkiye’nin ünlü rock gruplarından Duman sahne alarak birbirinden güzel rock parçalarını sevenleri ile buluşturdu. Bir rock şöleni gibi geçen gecede Duman seslendirdiği “Senden Daha Güzel, “Kırmış Kalbini”, “Kufi”, “Seni Kendime Sakladım” gibi efsaneleşmiş şarkılarını seslendirerek alanı dolduran binlerce kişiye adeta bir müzik ziyafeti sundu. Kalabalık bir izleyici kitlesinin eşlik ettiği konserde, Duman’ın sahne enerjisi ve izleyicilerle kurduğu etkileşim büyük beğeni topladı.