Sabıka dosyası kabarık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kız kardeşine yönelik şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan O.K., dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlının, kız kardeşini ölümle tehdit ettikten sonra saçından tutup yerde sürükleyerek darp ettiği belirtilirken, hakkında hâlihazırda 11 ayrı dava dosyası bulunduğu açıklandı. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmak üzere bir ayı geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlının 26 Temmuz tarihinde saat 12.00 sıralarında Gazimağusa’da ikamet eden kız kardeşinin evine gittiğini söyledi.

Polis, zanlının evin önünde önce kız kardeşine küfür ettiğini, ardından "Seni gebertirim" diyerek ölümle tehditte bulunduğunu anlattı.

Polis memuru, zanlının tehditlerinin ardından evin içerisine girerek müştekiyi saçlarından tuttuğunu, yerde sürükleyerek darp ettiğini ve bu şekilde "Darp" ile "Şiddet Tehdidi" suçlarını işlediğini belirtti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlının tutuklandığını ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının sabıkasına ilişkin bilgi de vererek, hakkında hâlen gündemde bulunan 11 ayrı dava dosyası bulunduğunu söyledi. Mevcut davalar ve işlenen suçların niteliği dikkate alındığında zanlının yeniden benzer suçlar işleme ihtimalinin bulunduğunu ifade eden polis, kamu güvenliği açısından tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının geçmişteki dava dosyalarını ve isnat edilen suçların ciddiyetini değerlendirerek, O.K.'nin yargılanıncaya kadar bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi'nde tutuklu kalmasına emir verdi.