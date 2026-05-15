Sandıkları titretmeye geliyoruz!

Melis GÜNEL

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, tv2020’de yayınlanan Yüz Yüze programında Melis Günel’in sorularını yanıtladı, YDP’nin 6 ile 7 arasında vekil sayısına ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Artık iki vekil ile değil daha fazla sandalye sayısı ile seçime girmeyi hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, 6 veya 7 vekil sayısına ulaşmayı beklediklerini söyledi. YDP’nin sandıkları titretmeye geldiğini aktaran Erşah Sabit Yılmaz, yapılan projeleri anlattı. YDP’nin hem yerel seçime hem de genel seçime oldukça hazır olduğunu vurgulayan YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, bu dönem halkın karşısına adaylarla çıkacağını kaydetti. Seçimlere ittifaksız gireceklerini vurgulayan Yılmaz, parti tabanından da halktan da büyük bir destek aldıklarını söyledi.

Yaşanan ekonomik krizlerin bugüne dayanmadığını aktaran Yılmaz, gelmiş geçmiş hükümetlerin hataları sonucu bu noktaya gelindiğini söyledi. Halı altına süpürülen problemlerle bu noktaya gelindiğini savunan YDP Genel Sekreteri Yılmaz, özellikle 2024 yılında Hayat Pahalılığı ödeneğinin 3 kere ödenmesi hatasının gelinen noktada çarpan etkisi yaratarak büyük etkisi olduğunu öne sürdü.