Şartlar masada

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le New York’ta gerçekleştirdiği görüşme Rum basınında da geniş yer buldu.

Alithia “Erhürman’ın Ön Şartları Müzakere Masasında… New York’ta Erhürman-Guterres Görüşmesi-Dün de Averof Neofitu İle Temas Etti” başlığıyla manşete çektiği haberinde önceki gün gerçekleşen görüşme sonrasında kamuoyuna açıklama yapılmadığını, Genel Sekreter’in “kartlarını kapalı tuttuğunu” aktardı. Bunun, Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Guterres’le ilk yüz yüze görüşmesi olduğuna işaret eden gazete, Erhürman’ın aşama değişikliğine damgasını vurduğuna işaret ederek “Kıbrıs Türk tarafı, önce metodolojinin ve BM’nin katılım şartlarının görüşülmesini talep ederek, kendi çerçevesiyle geri dönüyor” yorumunu yaptı.

Gazete görüşme sonrasında sadece kısa bir bilgilendirme açıklaması yapan BM’nin bu şekilde “görünürlük seviyesini düşük tuttuğu ve çıkmazın donup kaldığı bir dönemde her hareket süreç şartlarıyla değerlendirileceğinden, siyasi yükten kaçındığını” aktardı. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile görüştüğünü aktaran gazete bu görüşme sonrasında da detay verilmediğini ya da kamuoyuna açıklama yapılmadığını yazdı.

