Seçime hazırız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hükümetin mali politikalarını eleştirerek, mevcut yönetim anlayışının ülkeyi ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya bıraktığını savundu. Hükümetin gerekli kararları alma iradesi göstermediğini öne süren İncirli, alınmayan her kararın ve ertelenen her adımın yapısal dönüşümü engellediğini dile getirdi. Seçim tartışmalarına da değinen İncirli, mevcut hükümetin seçimden kaçtığını savunarak CTP’nin ise seçime hazır olduğunu vurguladı. Seçimin yalnızca siyasi bir tartışma değil, ülkenin geleceği açısından kritik bir konu haline geldiğini belirten İncirli, seçimle birlikte yeni bir hükümetin kurulması durumunda sosyal adaletin sağlanabileceğini ve kamusal hizmetlerin geliştirilebileceğini ifade etti. Konuşmasının devamında hükümete çağrıda bulunan İncirli, günü kurtarma anlayışının sona ermesi gerektiğini belirterek, ülkenin geleceği için yeni bir yönetim anlayışının gerekliliğine dikkat çekti. CTP’nin tüm hedef ve stratejilerini tamamladığını ve seçime hazır olduğunu söyleyen İncirli, hazırlanan yol haritasının Haziran ayında kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

